La fuite qui arrange Renault et Nissan...

Le mythe puis l’affaire, et désormais la fuite. Carlos Ghosn appartient déjà à l’histoire. L’homme qui a redressé Renault et Nissan, que le Japon a adulé avant de l’accuser de fraude financière massive et d’abus de biens sociaux, finira sa vie comme un fugitif international. En échappant à la justice nippone, sans doute pour toujours, Carlos Ghosn restera à jamais un suspect.

Il pourrait encore être poursuivi par la justice française, qui enquête sur certains paiements ordonnés par Renault… et le financement de son somptueux mariage en 2016 à Versailles. Mais, rien de comparable à ce qui l’attendait devant la justice japonaise. Jusqu’ici, Carlos Ghosn pouvait se draper dans le costume d’un homme accablé par une justice partiale. En fuyant, le suspect s’accuse.

««En échappant à la justice nippone, sans doute pour toujours, Carlos Ghosn restera à jamais un suspect»»

Saura-t-on un jour la vérité sur cet homme doué, très charismatique mais aux pratiques d’un mégalo qui se comportait comme un chef d’État tout-puissant? Saura-t-on un jour pourquoi Nissan et ses lieutenants ont décidé de dénoncer à la justice le patron admiré qui les avait sauvés d’une faillite industrielle? Et qui sont les complices de Carlos Ghosn?

Lire aussi: Les dessous de la fuite rocambolesque de Carlos Ghosn

Personne ne peut imaginer qu’une évasion aussi spectaculaire ait pu avoir lieu sans des complicités au plus haut niveau. Au-delà des responsabilités du principal inculpé, on ne peut s’empêcher de voir dans cette évasion un rebondissement qui arrange les deux groupes automobiles français et japonais. Nissan et Renault redoutaient le procès de Carlos Ghosn. Car si l’ancien patron du conglomérat est tombé, ce n’est pas seulement en raison de sa rémunération et de son train de vie, mais bien aussi parce qu’il s’est joué un bras de fer décisif entre les actionnaires japonais et l’État français.

La bataille pour le pouvoir n’est toujours pas terminée et risque à tout moment de recommencer. Un climat de méfiance demeure entre les protagonistes. Un procès et le déballage de pratiques douteuses? Les actionnaires ne pouvaient que le redouter. Car l’affaire Ghosn est née d’une lutte pour le pouvoir dont l’issue ne pouvait être que criminelle.

Lire aussi: Au Liban, Carlos Ghosn se trouve en terrain conquis