Les Grévistes et le péril intérieur

Au sein du collectif Grève du climat, il se trouve des militantes et militants qui sont aussi membres d’un parti politique (de gauche, ça ne surprendra personne). On les voit assez, d’ailleurs, pour que leur présence interpelle. Les gymnasiens au cœur pur ont-ils été remplacés par de vulgaires apparatchiks, simples pantins envoyés par leur formation pour prendre les rênes d’un mouvement qui a le vent en poupe?

Non, la dynamique pleine de fraîcheur est encore là, la volonté de casser les codes aussi. Après une bonne année d’activité, c’est le bilan qu’en tirent les membres les plus actifs de ce mouvement non structuré, au fonctionnement très organique, voulu horizontal et égalitaire. On est donc loin de l’entrisme à bannières déployées des léninistes dans la Section française de l'Internationale ouvrière durant l’entre-deux-guerres.

Au sein de la Grève du climat, les encartés sont minoritaires, jeunes et plutôt inexpérimentés dans leurs partis respectifs. Ce ne sont pas des agents doubles, et ils semblent même davantage acquis à la cause climatique qu’à la progression électorale de leur formation politique.

«L’urgence climatique rend menaçant, pour les partis traditionnels, ce collectif qui les ringardise»

À moyen terme, cette image pourrait toutefois évoluer. L’urgence climatique n’est pas un effet de mode; elle sonne aux oreilles d’un nombre toujours croissant de citoyens. Ce qui rend menaçants, pour les partis traditionnels, ces jeunes qui ringardisent leur fonctionnement et les renvoient à leur pusillanimité face aux enjeux environnementaux. Que leurs soutiens politiques finissent par se montrer moins bienveillants à leur égard n’aurait rien d’étonnant. Ils pourraient être tentés de peser, de l’intérieur, sur les orientations des grévistes.

Ce n’est bien sûr pas l’excès de paternalisme dont fait preuve l’«ancien monde» à son égard qui va terrasser le collectif. Le risque vient d’éventuelles dissensions internes, mettant en péril la crédibilité qu’il essaie de bâtir. Dans le canton du ronronnant compromis dynamique qui tourne à la sclérose, la Grève du climat, à distance de l’arène politique, a un rôle d’aiguillon important à jouer. Encore faut-il qu’elle soit assez charpentée pour durer.