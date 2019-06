Internet bouleverse tout, même Migros

«Migros vend Globus et Interio». À peine l’annonce faite jeudi matin à 8 h 30 que les médias titraient «Secousse» ou «coup de tonnerre dans le secteur ducommerce de détail». Le géant orange a longuement expliqué que les grands magasins Globus, pour se sauver eux-mêmes, allaient encore monter en gamme, dans le premium et le luxe, et ce faisant, que leur deux ADN n’allaient plus ensemble. Quant à Interio, la concurrence avec Ikea était trop forte pour résister et que «le rachat de cette marque fut une erreur».

Tout cela est juste, bien sûr, car il en va de la santé d’une entreprise, quelle qu’elle soit, de «réévaluer en permanence son portefeuille de participations», n’est-ce pas? Mais la vente, pour le coup, de Globus ou d’Interio n’est que l’écume d’une déferlante à laquelle plus rien ne résiste: l’achat sur internet, accompagnée, pour cause d’îlot de cherté helvétique, du tourisme d’achat. En 2018, les Suisses ont effectué pour 10 milliards de francs d’achat en ligne. Le passage des frontières, qui ne concerne plus que les seuls Genevois, Bâlois et Tessinois, atteint, lui, les 11 milliards de francs annuels.

Vingt milliards et quelques, ce n’est pas la fin du monde, pourrait-on se dire face aux quelque 100 milliards de francs que réalise la branche du commerce de détail chaque année. Sauf que cet argent n’est pas dépensé dans notre pays: Zalando est en Allemagne, Amazon aux États-Unis et le nouveau venu Alibaba est en Chine. Quant au tourisme d’achat, même les Vaudois ou les Zurichois, la plupart éloignés d’une frontière européenne, sont prêts désormais à parcourir plus d’une heure de trajet pour aller faire leurs emplettes en France, en Allemagne ou en Italie.

Le succès d’Aldi et de Lidl en Suisse avait déjà fait une brèche dans le duopole très bien soudé de Coop et Migros. Aujourd’hui encore, ces deux groupes se tiennent d’ailleurs à la culotte: 30,7 milliards de chiffre d’affaires 2018 pour le premier, 28,4 milliards de francs pour le second. Mais, aujourd’hui, le cataclysme internet est là, qui ne se joue plus sur des détails. Et nous en sommes responsables, puisque nous en sommes les consommateurs.