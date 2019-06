L’amende ne fait pas aimer l’école

Faut-il punir les parents dont les enfants courbent régulièrement les cours de leurs profs et succombent à la tentation de l’école buissonnière? Un jugement rendu tout récemment par le Tribunal de police de l’Est vaudois montre à quel point répondre à cette question est complexe. Parce que leur fils de 14 ans se singularisait par ses arrivées tardives et ses absences injustifiées à répétition, un père et une mère se sont vu infliger une amende de 200 fr. assortis de frais de justice de 520 fr.

L’objectif de la loi est de lutter contre la déscolarisation et de sanctionner, par une amende qui peut aller jusqu’à 5000 fr. dans le canton de Vaud, celles et ceux qui «n’envoient pas leur enfant à l’école». L’affaire jugée à Vevey ne met pas en évidence une négligence crasse des parents. Tous deux travaillent. Ils affirment agir pour modifier le comportement de leur fils, autant par une action psychologique qu’au moyen de punitions. La peine pécuniaire améliorera-t-elle la situation? Pas sûr. Elle risque même de provoquer un sentiment d’injustice auprès d’adultes désemparés mais qui semblent prendre leur mission à cœur.

En France, ne pas envoyer ses enfants à l’école peut mener les géniteurs en prison. Il y a deux ans, une mère a ainsi été condamnée à 6 mois de détention avec sursis car ses jumeaux n’allaient pas en classe. Mais une négligence grave était là franchement établie. Les gosses étaient âgés de 8 ans: on ne parle pas d’ados en pleine crise qui défient toute autorité. La femme était incapable de donner le nom de l’école de ses garçons. Elle ignorait aussi comment s’appelaient leur maîtresse et le directeur.

Les cas de condamnations vaudoises répertoriés par nos recherches ces dernières années sont beaucoup plus nuancés. Et ils concernent des adolescents nettement moins maniables que des enfants de 8 ans. Des parents ont d’ailleurs pu faire valoir leurs arguments et obtenir une diminution, voire une annulation, de leur amende. Dans ces situations, toutes les voies permettant d’aboutir à une solution efficace ont-elles été explorées? Une alliance forte entre des parents impliqués, l’école et un appui médical ou psychologique bien ciblé peut donner des résultats positifs surprenants. (24 heures)