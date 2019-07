La grande révolution des monnaies

Le libra, cette monnaie virtuelle que veut lancer Facebook pour faciliter les transactions financières, a créé un électrochoc. Il oblige les États à réagir. À terme, il pourrait s’imposer comme une nouvelle monnaie parallèle qui met en danger la stabilité des économies nationales. Si le libra échappe à la régulation et aux systèmes de lutte contre la fraude (évasion fiscale, blanchiment, etc.), le pouvoir suprême des banques centrales, celui de créer et de gérer la monnaie, serait affaibli, voire annihilé. La Banque des règlements internationaux (BRI) le reconnaît dans un document récent. Son directeur, Augustín Carstens, plaide pour une contre-offensive rapide. Il se déclare favorable au lancement de devises nationales électroniques, le moyen le plus efficace pour contrer l’offensive de Facebook. Jusqu’ici, les monnaies ne sont que partiellement dématérialisées.

Un franc suisse ou un dollar électronique, protégé par la technologie blockchain, permettrait d’assurer la survie des monnaies nationales dans la jungle des nouveaux moyens de paiement et des monnaies parallèles qui se multiplient sans offrir de réelles garanties. En clair, les banques centrales seraient bien inspirées d’accélérer le pas pour ne pas devoir courir derrière l’ombre du libra.

Une monnaie électronique intégrale, remplaçant d’un clic billets, pièces et cartes de débit, ouvre également une perspective vertigineuse pour les banques centrales. Une e-monnaie dûment identifiée et sûre leur permettrait d’atteindre directement les épargnants sans devoir passer par l’intermédiaire des banques commerciales qui approvisionnent M. et Mme Tout-le-Monde en liquidités. Les banquiers centraux disposeraient ainsi d’une arme absolue et infaillible pour augmenter ou baisser la masse d’argent en circulation. Une révolution copernicienne dans le pilotage des politiques monétaires auquel personne n’avait songé jusqu’ici. Ce n’est donc pas seulement à une évolution technique à laquelle on assiste, mais à l’entrée dans une nouvelle ère monétaire. (24 heures)