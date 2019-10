La révolte a sonné au far west vaudois

Terre-Sainte est blessée. Elle serait «méprisée» par les autorités du Canton. C’est le message des huit Communes de l’extrême Ouest vaudois qui critiquent le manque d’attention du Château avec une virulence rare en pays protestant. Cette colère n’est pas la première contre les autorités supérieures. Ces derniers mois, le «racket» lié à la facture sociale et à la péréquation qui vident les caisses communales avant même qu’elles se remplissent, et les «ukases» de la loi sur l’aménagement territorial qui tire le frein d’un développement pourtant effréné, y ont largement été dénoncés. La hausse des prix des transports publics ne constitue que le dernier épisode d’une série noire pour les autorités qui se sentent victimes d’acharnement.

Ces événements rappellent surtout la schizophrénie de cette région qui regarde Genève mais qui aimerait être aimée de Lausanne. Terre-Sainte est clairement tournée vers le bout du lac. On y lit la «Tribune de Genève» plutôt que «24 heures», on regarde Léman Bleu plutôt que La Télé. On supporte de préférence Ge/Servette plutôt que le LHC. Sur les quais de la gare de Coppet, il n’existe pas de concurrence: Cornavin est largement plébiscité. Avec le projet d’agglomération du Grand Genève, Terre-Sainte verse encore un peu plus encore vers l’ouest et le lien avec le canton de Vaud se distend un peu plus. On est encore bien loin d’une quelconque idée de sécession, mais les politiques évoquent par contre des moyens de retrouver de l’autonomie face aux autorités vaudoises envers qui la confiance s’est durablement érodée. D’ici à 2021, les riches villages veulent percevoir eux-mêmes l’impôt pour être «assis sur leur argent» et pouvoir négocier leur participation aux factures péréquatives en position de force avec le Canton. De peur d’être obligées un jour de devoir vendre leur patrimoine pour payer ces dernières, les Municipalités étudient aujourd’hui des solutions pour mettre cette richesse à l’abri.

Terre-Sainte réussira peut-être ainsi à se faire entendre. Exaspérée, elle est prête à prendre le risque, quitte à passer pour l’enfant gâté et capricieux du canton.