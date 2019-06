La Suisse reste à l’ombre du soleil vert

Il est où le soleil? Poser la question à la fin de ce mois de mai, pourri comme rarement, sonne comme une évidence. Mais il y a d’autres certitudes. Celle que ce pays qui flirte avec les meilleurs en termes de compétitivité, qui possède deux des hautes écoles d’ingénieurs les mieux classées de la planète, a un tel retard en matière d’énergie renouvelable. Alors oui, le peuple suisse veut et vote une transition énergétique. Alors oui, même une grande frange de la base UDC demande à son parti au logo ensoleillé d’avoir un programme plus verdoyant. Mais dans les faits…

On passera rapidement sur l’eau et le vent. On ne refera plus les barrages gigantesques d’antan et personne ne veut des petites installations le long des rivières. Et Éole a le vent contraire dès qu’il s’agit de planter un mât et des hélices. Ses détracteurs disent toujours que la Suisse n’est pas le Danemark, l’Espagne ou l’Allemagne, où les éoliennes sont souvent plantées en pleine mer ou désert.

Reste que chez notre jumeau territorial, l’Autriche, où les idées les plus Kurz ne sont pas toujours les meilleures, on fait nettement mieux. Pays montagneux et lacustre sans accès à la mer, elle compte vingt fois plus d’installations que la Suisse, qui en reste à quelque 36. L’an dernier, aucune n’a été construite ici. Bref, tout juste de quoi faire tourner au maximum un lave-vaisselle en consommation annuelle. En Europe, seuls quatre pays font encore moins bien.

Mais le soleil, sa chaleur et sa lumière ont l’avantage de susciter a priori moins d’oppositions. Là aussi, la Suisse pourrait faire nettement mieux que les 3,5% de la production totale actuelle. Le défi est bien sûr politique. Avec une stratégie d’encouragement encore timide, administrativement lourde, et floue dans ses contours.

Dans son dernier ouvrage, le conseiller national socialiste vaudois Roger Nordmann a calculé qu’en multipliant par 25 la production solaire autochtone, on pourrait répondre à nos objectifs de décarbonisation.

À ce titre, le défi est aussi esthétique. Les champs de panneaux photovoltaïques en pleine nature sont laids. Tout comme ceux qui sont posés sur de vieilles fermes patrimoniales. Mais sur le bitume des places de parc, des autoroutes, sur des hangars comme à Penthéréaz, le potentiel est là. Tout comme sur les toits individuels inclinés où l’on trouve désormais des panneaux qui ont la forme, la taille et la couleur des tuiles traditionnelles. L’écolo peut aussi être beau. (24 heures)