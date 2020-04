Dans le labo de la culture à gogo

Le Musée du Louvre a fermé ses portes mais depuis la pandémie, son site a décuplé sa fréquentation, passant de 40'000 à 400'000 visiteurs par jour. Il y a peu encore, les puristes vous expliquaient que rien pourtant ne remplacera jamais de dévisager Mona Lisa dans ses yeux. De «Top Chef» en «The Voice», la télévision coupe ses émissions en deux pour en prolonger l’usage publicitaire, rediffuse à gogo, programme des films aussi doudou que des charentaises. Pourtant, radieux dans ce recyclage, l’audimat explose. E la nave va, même Fellini doit léviter dans sa tombe à voir cinémathèques et salles d’art et essai draguer l’internaute pour qu’il se fasse une toile sur une minuscule tablette.

«J’éprouve de la compassion pour ceux qui n’aiment pas la lecture»

Depuis quelques semaines, la culture se réinvente à gogo sur la Toile. Les performances en chambre grouillent sur les réseaux. Le Cid se perche au bout du téléphone, les étoiles du Béjart Ballet Lausanne s’agitent dans votre salon et tant pis pour la dégringolade des idoles. L’authenticité d’ailleurs, en devient rare et jouissive - voir le chanteur Raphaël en pleine interprétation douloureuse de «Caravane» se faire jeter de la cuisine par sa copine Mélanie Thierry, excédée par ses poses d’artiste maudit alors qu’elle bataille avec les casseroles.

Privés de sorties de disques et bientôt de festivals, les musiciens ne vendent plus. Spotify réalise pourtant des records d’écoute. La plateforme a non seulement créé des listes pour passer l’aspirateur ou faire sa gym mais lance un Spotify Kids pour occuper les bambins. On ne plaisante jamais longtemps avec les algorithmes.

Dans plus grand labo anthropologique qui ait jamais existé, trois milliards d’êtres humains respirent sous cloche, spécimens scrutés qui abreuvent de statistiques le Big Data en direct. À croire les chiffres, l’homo sapiens n’a jamais tant consommé d’objets d’art. Mais sous quelle forme?

Avec l’expérience du gars capable de tenir en sa seule compagnie au fin fond de la Mongolie pendant des éternités, l’écrivain Sylvain Tesson râlait récemment. «J’éprouve de la compassion pour ceux qui n’aiment pas la lecture», écrit-il avec arrogance dans «Tracts de crise» (Ed. Gallimard). Et de citer «Le joueur d’échecs» pour plaindre avec Stefan Zweig «ceux qui ne se doutent pas le moins du monde qu’un Rembrandt, un Beethoven, un Dante, ou un Napoléon ont jamais existé». Pas sûr que le raz-de-marée culturel et tous ces ersatz de civilisation étouffent ses grommellements dans sa pelisse de grognard à l’ancienne. Tiens, si on écoutait «La panthère des neiges» en audio book?