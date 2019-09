Lausanne, la glace, le gazon et l’Olympe

Bien sûr, il y aura quelques nostalgiques pour les regretter. Et l’une comme l’autre ne manquaient pas d’un certain charme. Que cela soit la patinoire de Malley (1984), que l’on devait à Guido Cocchi, également concepteur du campus de l’UNIL, à Dorigny, ou l’ovale Pontaise en béton armé dessinée par les Thévenaz, père et fils (1952), bientôt vouée à la destruction. Mais la Vaudoise aréna ou le futur stade de la Tuilière répondent à un triple avantage, même pour ceux qui n’aiment pas le ballon rond et encore moins le puck et les patins.

D’abord, que l’on apprécie ou non le sport, l’étiquette olympique colle tout de même aux basques de la capitale vaudoise. Il en va un peu de l’image de Lausanne, qui accueillera successivement des compétions aussi différentes que les JOJ ou les championnats du monde de hockey – dont les billets se vendent comme des petits pains –, d’avoir des infrastructures conformes à son rang.

«On sait que la survie des clubs d’élite ne peut se faire sans ce genre d’enceintes»

Ensuite, on sait que la survie des clubs d’élite ne peut se faire sans ce genre d’enceintes qui répondent aux besoins à la fois des supporteurs, des joueurs, des sponsors et des dirigeants (loges, marketing, événementiel). Pour l’intérêt général et au-delà du public qui le suit, le sport professionnel a ceci d’intéressant qu’il draine dans son sillage tout un système de formation exigeant qui implique et motive la jeunesse d’ici. Le Lausanne-Sport (via notamment Team Vaud) comme le LHC, même si c’est parfois cliché de le dire, jouent ainsi également un rôle social.

Enfin, le nord et l’ouest de la ville ont des projets de mutation urbaine. Les Plaines-du-Loup, bien sûr, et son futur écoquartier. Mais c’est encore plus vrai pour Malley. Poser le H2O (ses glaces, ses bassins, son escrime et son tennis de table) dans cette ancienne friche industrielle, c’est dire qu’on croit à la collaboration intercommunale avec Prilly et Renens, qu’on veut des symboles forts dans ce qui deviendra bientôt, si ce n’est le cœur, une des artères du Grand-Lausanne. Alors qu’on attend toujours à quelle véritable sauce architecturale et urbanistique ces parcelles seront mangées, l’élégance tout en transparence de cette patinoire a l’avantage d’un premier pas réussi.