Le CIO à la chasse à l’éléphant blanc

«Les Jeux d’hiver 2006 sont attribués… à Turin!» L’échec de Sion dans la course olympique, le 19 juin 1999, est encore dans toutes les mémoires. Dix mille personnes en pleuraient sur la place de la Planta. Cette deuxième défaite en l’espace de quatre ans avait alors éteint la flamme et l’espoir d’avoir de nouveau les JO en Suisse.

Lire: Lausanne et le CIO célèbrent leur idylle sportive et écologique

Vingt ans plus tard, la Session du CIO s’apprête à attribuer les Jeux 2026. Un privilège dont Sion a, de nouveau, rêvé jusqu’au non des Valaisans lors du référendum de 2018. Il ne reste désormais plus que Milan et Stockholm. Seule une de ces deux villes ressortira vainqueur ce lundi au Swiss Tech Convention Center de Lausanne. «La candidature est l’unique compétition olympique qui n’attribue qu’une seule médaille, celle en or», illustre le président Thomas Bach. Une compétition qui a longtemps été disputée avec frénésie par les plus grandes puissances du monde, prêtes à tout. Une bataille à grands coups de millions et de surenchère qui faisait écho au gigantisme des JO.

Cette période dorée est désormais révolue. L’attribution ne sera plus une lutte, où le meilleur – si ce n’est le plus persuasif – gagne à la fin. Le mouvement olympique annoncera des réformes en ce sens cette semaine. Le système a créé de trop nombreux perdants, à l’heure où les candidatures se font plus rares. Désormais, un changement radical est inévitable.

Mais, plus que la façon de vendre le produit, c’est le produit lui-même qui pose problème. La crise économique, les candidatures infructueuses et les scandales ont refroidi les ardeurs. Les Jeux ne font plus recette, notamment à cause de leurs coûts démesurés. À l’heure où les contribuables scrutent la moindre dépense, le raout olympique est vu comme un éléphant blanc. Le CIO a compris le problème trop tard, en changeant de cap il y a deux ans. Les premiers effets de ces réformes ne se verront qu’à partir des JO 2024 et 2026, premières éditions pensées avec «L’agenda 2020». D’ici là, le CIO aura toutes les peines du monde à convaincre.