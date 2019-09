Le tennis féminin doit se faire aimer à nouveau

Pour les amateurs de petite balle jaune, rouge et blanc, une page est tout de même bel et bien en train de se tourner. Les éliminations de Stan Wawrinka et de Roger Federer au stade des quarts de finale de l’US Open ne signifient pas (encore et tout à fait) qu’on ne les verra plus en haut de l’affiche. Mais que l’avenir, définitivement, ne leur appartient plus.

Toutes proportions gardées, cet instant T nous ramène à l’époque où Marc Rosset et Jakob Hlasek avaient dû céder la vedette à Martina Hingis et à Patty Schnyder pour que le cœur cordé des amateurs suisses de tennis puisse à nouveau vibrer haut et fort tout en haut de l’affiche. Dans la raquette des deux Suissesses, il y avait une part de génie. Alors que leurs congénères commençaient à céder à la mode de frapper jusqu’à plus soif, la Saint-Galloise et la Bâloise offraient une autre vision de leur sport. Une science de la géométrie du terrain et de ses angles à laquelle s’ajoutait de la variation des rythmes. Une valse à deux temps contre la sacro-sainte puissance.

L’originalité dans le jeu est plus compliquée à saisir avec Belinda Bencic. Contrairement à Timea Bacsinszky, la native de Flawil (SG) joue également avec les armes du moment. Cela cogne donc sec et fort côté coup droit et revers à deux mains. Mais, comme le rappelait notre confrère Mathieu Aeschmann en juin lors de Wimbledon, le diable, chez elle, se cache dans certains détails. À l’école des «appuis ouverts» de Melanie Molitor – mère et coach de Martina Hingis –, elle sort une trajectoire improbable au dernier moment. Elle y ajoute beaucoup d’explosivité et une ambition de devenir No 1 mondiale. En plus, l’histoire, même avec l’élimination en demi-finales du côté de New York, est belle. Celle de la séparation et du rabibochage avec un papa coach qui a dû apprendre à l’entourer sans la couver. Celle d’avoir, après ses premiers succès juvéniles suivis de blessures, déjà mangé son pain noir dans les petits tournois pour retrouver un niveau perdu.

Mais pour que les Suisses vibrent à nouveau il faudra plus. Parce que le tennis féminin doit (re)trouver de la variété des genres qui lui fait tant défaut. Avec des joueuses qui osent le revers à une main – où es-tu, Justine Henin? – ou même, qui sait, des montées à la volée sans y être contrainte et forcée. Cela passe aussi par un travail foncier physique qui manque souvent. C’est aussi à la qualité de ses adversaires qu’on aimera Belinda autant que Roger.