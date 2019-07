Les symboles, un mal nécessaire

Les histoires de climat commencent à vous chauffer les oreilles? Voici que les écologistes suisses en remettent une couche: le 1er Août, pas question de s’empiffrer au brunch de la ferme entre deux lancers de drapeaux. Pour l’association des «médecins de l’environnement», ce sera une très sérieuse Landsgemeinde climatique sur un sommet obwaldien; pour les jeunes Verts, un lancement de campagne électorale sur un glacier fondu. Chacun évoquera les conséquences dramatiques du réchauffement, mettant en péril l’avenir de la Suisse et de l’humanité.

Aujourd’hui, l’usage de la symbolique pour faire passer un message semble obligatoire. Avec ce que cette pratique comporte de gonflant. Sommes-nous réellement obligés de communiquer comme dans un film hollywoodien, l’air grave et la larme à l’œil? À la longue, les discours moralisateurs à la Greta Thunberg, qu’ils s’inspirent ou non de faits scientifiques avérés, ne risquent-ils pas lasser? Non, à en croire l’adage des milieux de l’économie, toute publicité est bonne à prendre. D’ailleurs, la technique semble fonctionner: en trois ans seulement, la protection de l’environnement est passée du bas de l’échelle à l’une des plus importantes préoccupations des Suisses.

Mais sommes-nous réellement capables de concrétiser ces revendications? Les défenseurs de la planète dénoncent l’inertie des décideurs, dont la politique environnementale se limite selon eux à de molles demi-mesures, bien loin de l’urgence climatique. Il faudrait donc un coup de semonce exprimé dans les urnes. Premier signal en ce sens en mars dernier, lorsqu’une déferlante verte a raflé 22 sièges lors des élections zurichoises, considérées comme un test pour les Fédérales 2019. Cet automne, les Suisses ont ainsi l’occasion d’exprimer concrètement – ou non – leurs préoccupations écologistes.

À voir toutefois si celles-ci résistent au temps. En 2011, bien que l’effet Fukushima ait permis l’envol des Vert’libéraux, les Verts n’en ont guère profité dans les urnes. Quatre ans plus tard, le soufflé retombé, l’ensemble de la formation écologiste, à gauche comme à droite, perdait des plumes. Il faudra donc que le message survive au symbole.