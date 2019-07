Les trois atouts de Boris Johnson

Pour Boris Johnson, pas de période de grâce. L’heure est trop grave pour le Royaume-Uni. Et le personnage trop sulfureux. Un peu partout, la célèbre photo de l’ancien maire de Londres pendouillant à un câble, deux fanions britanniques à la main, réapparaît comme pour illustrer l’impasse dans laquelle il conduirait son pays. Son passage au pouvoir serait d’ores et déjà un échec. C’est aller vite en besogne.

Premier atout: son pedigree pro-Brexit. Contrairement à Theresa May, Boris Johnson a fait campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Alors que sa prédécesseur était constamment accusée par les plus radicaux de capituler en rase campagne face à Bruxelles, lui résistera mieux aux pressions de son propre camp. Et nul ne pourra plus prétendre que la petite majorité des Britanniques ayant voté pour le Brexit en 2016 n’est pas représentée par l’un des siens.

Deuxième atout: sa capacité d’adaptation. Le nouveau premier ministre, malgré ses déclarations optimistes, se heurtera à des Européens inflexibles. Ceux-ci l’ont annoncé: il n’y aura pas de renégociation de l’accord conclu avec Theresa May. Il faudra toute la flexibilité de Boris Johnson – ses détracteurs évoqueront sa versatilité – pour le faire comprendre à ses propres troupes.

«Le Brexit, premier exercice grandeur nature de détricotage du monde contemporain, est enfin aux mains de ceux qui l’ont voulu»

Troisième atout: son ambition. Boris Johnson, qui se rêve en Winston Churchill, brandit la menace d’une sortie sans accord au 31 octobre. Or, ce scénario ferait un principal perdant, le Royaume-Uni. La vision que le premier ministre a de sa place dans l’histoire – ses détracteurs diront son ego démesuré – ne saurait le pousser à cette extrémité. Le Brexit, premier exercice grandeur nature de détricotage du monde contemporain, est enfin aux mains de ceux qui l’ont voulu. Ils souhaitaient le changement. Boris Johnson devra leur en dévoiler le prix. Il sera peut-être obligé, en fin de compte, de les protéger d’eux-mêmes.