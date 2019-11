Au LS, le soleil se lève au Nord

Depuis bien des années, la glace éclipse le gazon à Lausanne. Malley fut souvent une patinoire bien garnie. Celle qui illumine désormais tout l’Ouest lausannois depuis quelques semaines, la Vaudoise aréna, n’est pas beaucoup moins remplie.

Un succès populaire qui ne se dément pas depuis des années. Malgré le fait que le LHC n’a jamais gagné de titre national en première division, ni même participé à une finale des play-off. C’est un peu comme si le sport cantonal par excellence était devenu le hockey.

Dans le sillage laissé par les patins et les crosses, on a beaucoup célébré l’Occident de la ville. Y compris sous cette plume: sa mixité, son voisinage avec Renens, son potentiel urbanistique à Prilly, son futur campus porté par Sicpa. Avec, peut-être, ses tours qui finiront bien par être réalité un jour.

Le Nord n’a peut-être pas les promesses d’un petit Manhattan, mais il a tout d’un laboratoire passionnant. D’abord, parce que la troisième ligne du métro, le M3, finira peut-être par se faire avant le retour du tram, le T1. Mais aussi pour ce qui est en train de s’y penser. Avec un écoquartier qui, sur le papier, apparaît aussi excitant dans sa diversité que ce qui se fait, pour le mieux, dans bien des grandes villes alémaniques.

«Sous Ineos, la mayonnaise bleu et blanc n’a peut-être pas pris tout de suite»

La première pierre de tout ça, c’est évidemment la Tuilière. Bien sûr, la disparition de ce grand ovale de béton qu’est la Pontaise laissera forcément un sacré vide. Au niveau du paysage comme dans les cœurs. On ne sait pas trop si, conformément à l’étymologie du lieu-dit, on extrayait de l’argile pour façonner des toits, mais on a désormais dépassé le stade des fondations.

À six mois de son inauguration, on peut déjà voir ce que cette enceinte «à l’anglaise» est susceptible d’apporter à un Lausanne-Sport. De quoi participer à la renaissance d’un club riche par son histoire et son palmarès. Façonnée dans le moule pétrochimique d’Ineos, la mayonnaise bleu et blanc n’a peut-être pas pris tout de suite. Après tout, même financé par un multimilliardaire britannique, le footballeur vaudois se laisse peut-être le droit d’être lent. Mais l’équipe de Giorgio Contini cumule désormais le beau jeu et les résultats. Une vraie «Métamorphose».