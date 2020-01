Pourquoi Macron a-t-il pu tenir bon...

Ce vendredi, lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron va ficeler son projet de loi définitif de réforme du système des retraites pour le transmettre au parlement. Deux ans de travail préparatoire et six mois de négociations dans une ambiance sociale surchauffée, avec une grève des transports historiquement longue, vont ainsi trouver un premier épilogue: le gouvernement a tenu bon.

Désormais il peut donc affronter le parlement. Un obstacle pas trop difficile à franchir à l’Assemblée nationale, où Emmanuel Macron jouit d’une fidèle majorité, mais certainement beaucoup plus délicat au Sénat, où Les Républicains tiennent le couteau par le manche. Délicat, mais pas impossible.

Ainsi, malgré l’ambiance chaotique de ces dernières semaines, le président et son premier ministre, Édouard Philippe, sont en position de réussir une réforme considérable du système des retraites en France. Ils ont gagné la manche la plus difficile: celle de l’opposition de la rue.

La Suisse a le référendum, la France a les grèves. Comment se fait-il que la grève des transports, malgré sa durée, son ampleur, n’a pas réussi à infléchir le gouvernement? Pour une raison très simple: elle n’a pas joui d’un véritable soutien populaire.

Avec une mobilisation massive de 800'000 personnes le 5 décembre, le mouvement a commencé fort et impressionné, mais ensuite les chiffres ont baissé, 600'000, 280'000… On dira que ces statistiques officielles ne disent rien, et que le soutien des Français aux grévistes n’a pas faibli depuis le mois de décembre. Il reste dans les sondages autour de 60%. C’est vrai, mais les mêmes sondages révèlent que ceux qui veulent le maintien des régimes spéciaux restent une minorité de 30% et que ceux qui veulent un retrait du projet sont encore moins nombreux. Bref, la réforme inquiète, les Français ont de la sympathie pour les grévistes, mais leurs revendications ne convainquent pas.

Dans ces conditions, après avoir compris qu’il fallait s’assurer le soutien du syndicat réformiste CFDT plutôt que l’humilier, le gouvernement pouvait tenir bon. Il n’a peut-être pas le peuple avec lui. Mais il ne l’a pas contre lui.