Mon médecin, à la vie à la mort

Fallait-il donner la parole à un médecin de famille vaudois accusé de meurtre pour avoir abrégé l’agonie d’une de ses patientes? Fallait-il de surcroît le laisser nous regarder dans les yeux et répondre publiquement de ses actes – à visage découvert – dans les colonnes de «24 heures» – avant même qu’un tribunal ne se prononce sur cette affaire? La démarche, très inhabituelle, peut évidemment prêter à discussion.

Si nous publions aujourd’hui ce témoignage courageux, ce n’est pas pour interférer dans le procès qui s’ouvrira dans quelques semaines, encore moins court-circuiter la justice en préjugeant de ce qu’il devrait advenir de ce prévenu. Quel que soit le verdict – coupable ou non coupable –, l’histoire qui s’est passée si près de chez vous, racontée aujourd’hui le plus factuellement possible, sans jugement ni voyeurisme, soulève des questions qui nous concernent tous et sonne l’urgence d’un débat de société.

Car si poignante et dérangeante soit-elle, cette histoire ne vise pas à retourner l’opinion publique pour excuser un acte potentiellement contraire à la loi, mais elle éclaire une des facettes les moins connues et les plus essentielles du travail et du rôle des médecins généralistes tels qu’il en existe encore, à savoir des docteurs d’accord de se rendre au chevet de leurs patients en fin de vie désireux de mourir dans leur lit.

Ces médecins-là, il semble que les Suisses, et les Vaudois en particulier, en ont besoin. Plus que jamais même. Le livre blanc sur les soins palliatifs gériatriques en Suisse romande, publié l’an dernier dans le cadre du Programme national de recherche «Fin de vie», révèle que 70% des habitants de ce pays souhaitent mourir chez eux, avec le médecin qui les a toujours accompagnés. Dans les faits, seuls 20% meurent à la maison. L’écrasante majorité des décès surviennent dans un hôpital de soins aigus ou un EMS.

Pour que l’accompagnement des derniers instants fasse partie du cahier des charges d’un médecin sans l’exposer à des poursuites, les zones d’ombre juridiques doivent disparaître.