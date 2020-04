L’OMS entre le marteau et l’enclume

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) survivra-t-elle à la crise du Covid-19? La question est désormais posée. Donald Trump a annoncé qu’il suspendait le versement de la contribution américaine parce que l’agence onusienne avait failli à sa mission.

Pour le président américain, l’OMS aurait camouflé la gravité de la pandémie partie de Chine parce que son directeur, Tedros Adhanom Ghebreyesus, serait à la solde de Pékin. Une accusation gravissime car elle sous-entend que l’OMS, ses dirigeants et ses experts, aurait, en conscience, nourrit le silence qui a conduit à la catastrophe sanitaire mondiale que nous connaissons.

Depuis quelques semaines, l’Éthiopien élu à la tête de l’OMS en 2017 se retrouve dans une situation inédite. Donald Trump a décidé de faire reposer sur ses épaules le poids des malheurs du monde et de l’Amérique. Une personnalisation à l’extrême qui a conduit les pays africains à faire bloc derrière Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Aucun n’en doute, si le directeur général de l’OMS n’avait pas été noir, les critiques contre sa personne n’auraient pas été aussi fortes. Si le crédit de l’OMS est entamé, celui de l’Amérique et de la Chine l’est encore bien plus. À l’évidence, l’agence n’a pas perçu immédiatement la gravité du virus et il faudra comprendre pourquoi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ne peut donc pas servir de bouc émissaire. Pris en étau entre l’enclume chinoise et le marteau américain, il a dû gérer à vue avec les instruments et les équipages mis à sa disposition. Si la question de l’avenir de l’OMS est posée, celle du devenir des Nations Unies dans leur forme actuelle l’est aussi. Son secrétaire général est devenu inaudible et la tentative pour faire adopter par le Conseil de sécurité une résolution pour un cessez-le-feu mondial pendant le Covid-19 a lamentablement échoué.