Plaidoyer pour le libre choix parental

Dans un éditorial, il y a deux semaines, mon collègue Patrick Monay estimait que la reprise de l’école ne devait pas faire peur: «C’est une logique sanitaire qui donne lieu à cette rentrée des classes inédite», écrivait-il.

Mais en deux semaines certains avis ont évolué, une nouvelle donne étant apparue, au nom suggérant le vrombissement d’une cylindrée, façon coup de tonnerre dans un ciel soudain obscurci: Kawasaki. «Il est encore beaucoup trop tôt pour savoir de quoi il s’agit et comment ça va évoluer. Mais ça reste rare. Les cliniques géreront ces cas comme des maladies rares», a botté en touche en conférence de presse Daniel Koch, Monsieur Coronavirus pour la Suisse. Sur cette grave réaction inflammatoire chez les enfants, la Société suisse de pédiatrie reste aussi prudente, parlant d’une «association possible avec le Covid-19, qui nécessite particulièrement notre attention» et recommandant «de référer immédiatement un enfant se présentant avec le tableau clinique d’un syndrome inflammatoire aigu vers un hôpital pédiatrique».

Lire aussi: Des parents n’enverront pas leurs enfants à l’école

On est loin de l’affirmation selon laquelle les enfants ne présentaient absolument aucune complication due au coronavirus, car une inflammation du muscle cardiaque n’est pas chose anodine, même si aucun décès n’est à déplorer pour l’heure.

Bien sûr, de façon générale le risque zéro n’existe pas, et l’inexorable horizon de nos existences pourrait ainsi se résumer par l’aphorisme «La vie tue». Mais dans la situation de crise inédite que nous traversons, chacun devrait pouvoir répondre individuellement à la question du risque qu’il est prêt à endosser. Les parents, surtout ceux au foyer ou qui se sont arrangés pour travailler en alternance, devraient avoir le choix d’envoyer leur enfant à l’école ou non, d’autant que les vacances scolaires d’été sont à nos portes.

Le Canton avait bel et bien une marge de manœuvre. L’ordonnance fédérale actualisée le 29 avril le stipule clairement: «Les Cantons décident si l’enseignement présentiel a lieu.» La formation à distance aurait pu continuer. Pourquoi ne pas avoir laissé cette liberté aux parents?