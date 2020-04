Pâques, pour que le virus ne ressuscite pas

C’est évidemment une fête de Pâques très particulière. Celle de 2020, l’odyssée du virus qu’on n’aura pas pu, pas su tuer dans l’œuf. En point fort de notre édition de samedi, on vous raconte comment les fidèles vaudois, qu’ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, vivront Pâques, Pessa’h et le préramadan, des séquences essentielles de leurs religions respectives.

L’an dernier, nous l’avions vécue en famille à Notre-Dame-de-la-Garde. La basilique est l’emblème de Marseille. Construite par un architecte protestant dans un style romano-byzantin, on peut donc y voir un bel exemple d’œcuménisme bâtisseur. Dont l’émouvante statue de marbre de Jésus-Christ et sainte Véronique d’Auguste Carli (1902), geste de compassion pour celui portant la croix, miracle du voile sur lequel se serait imprimé son visage. Le tout dominant la cité phocéenne et le bleu azur à l’horizon. Droit au but.

A lire en plus: Le Covid-19 n’atteint pas la ferveur des fidèles

Aujourd’hui, les jours s’écoulent un peu sans que l’on sache vraiment duquel il s’agit. Et nous vivons nos premières vacances «en confinement». Des signes timides d’amélioration ne suffisent pas toujours à détendre l’atmosphère. Bien au contraire parfois. Le fait que l’anormalité devienne la norme et qu’une certaine routine s’installe dans la crise n’empêche pas les tensions. L’humanité est fatiguée. Le home office par écran interposé ne se fait pas sans engueulades, sans que l’on puisse siroter ensuite avec son collègue le petit noir de la paix et de la réconciliation auprès de la machine à café. Et puis, même si le virus finira bien par être crucifié, comment ferons-nous avec ce demain qu’on annonce déjà désenchanté. Plus de chômage, moins de bises, moins d’accolades, plus de méfiance.

«Le fait que l’anormalité devienne la norme n’empêche pas les tensions»

Il y a aussi cette tentation d’un réduit toujours plus réducteur. Les Zurichois ne sont pas les bienvenus au Tessin et les Bernois pas plus dans la Broye. On se dénonce parmi, on s’écharpe sur la Toile, on y poste la photo d’un Post-it insultant, collé sur le pare-brise d’un véhicule aux plaques VD en terres VS. Si l’on débarque dans sa résidence secondaire pour s’y confiner un jour férié avec le coffre plein de victuailles et l’intention de ne croiser personne, respecte-t-on les consignes fédérales dans leur esprit et leur lettre? Le débat ne trouvera probablement pas de réponse.

À l’intérieur de la Bonne Mère, le Père Olivier Spinosa en avait profité pour nous rappeler que le dimanche était le vrai premier jour de la semaine. Et que celui de Pâques était forcément celui d’une résurrection. La Passion du Christ à vivre comme la patience du confiné. Les beaux jours reviendront, au figuré aussi.