Un président ne devrait pas faire ça

En plein milieu d’une tempête, on navigue souvent à vue. En matière de #MeToo, de féminicides et autres déviances pédophiles, il n’y a plus un jour sans nouvelle révélation. Dans notre édition du jour, cette succession de «faits divers» interloque particulièrement. Un écrivain connu dont on a longtemps toléré, au nom de l’art et de l’époque – journalistes compris –, des abus sur mineurs; un homicide qui enlève la vie d’une adolescente à Yverdon; et, enfin, le premier citoyen vaudois empêtré dans une procédure de divorce sans fin et condamné pour «menaces qualifiées et tentative de menaces qualifiées» à l’encontre de son épouse. Ce n’est pas rien.

Il faudra pourtant trier dans tout ça le bon grain de l’ivraie. Et ne pas soumettre tous les acteurs au même procès, à l’emporte-pièce. Anticipons un premier reproche: celui qui voudrait que la presse s’acharne sur un politicien parce qu’il est UDC. Rappelons d’emblée que, dans ce cas-là, c’est la justice qui a transmis l’information aux médias.

«De tout ça, il restera au minimum une faute humaine et politique»

Dans cette affaire, il en va également de l’intérêt public prépondérant. La fonction de président du Grand Conseil et les responsabilités qui en découlent impliquent un devoir d’exemplarité. Rappelons notamment qu’en la matière la couleur politique importe peu. L’ancien conseiller national PDC Yannick Buttet, contraint par son parti à la démission pour avoir harcelé sexuellement une ancienne maîtresse jusque chez elle, est bien placé pour le savoir.

Cela étant posé, il paraît bien précoce d’exiger le départ d’Yves Ravenel, même condamné par la justice, tant qu’autant de zones d’ombre subsistent. S’agit-il d’un homme énervé par la procédure de divorce qui harcèle ou d’un ancien couple qui se déchire à coups de surenchères? Des éléments nous manquent encore. Forcément.

Mais de tout ça, il restera au minimum une faute humaine et politique. Comment celui qui savait qu’il allait devenir un des personnages les plus importants du canton a-t-il pu briser, un soir de janvier, dix ampoules chez sa future ex-épouse? Et là, à un moment ou à un autre, Yves Ravenel risque de payer le prix fort pour une saga politico-fait-diversière qui ne fait que commencer.