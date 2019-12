Quand protéger, c’est compliquer

Critiquer le Service du développement territorial (SDT) est devenu un véritable sport d’équipe dans de nombreuses communes vaudoises. On peut donc reconnaître un certain courage à son chef, Pierre Imhof, quand il accepte de descendre dans l’arène pour aller défendre les décisions de son service, comme il l’a encore fait il y a quelques jours devant les 35 conseillers communaux remontés de Saint-Barthélemy, dans le Gros-de-Vaud.

Ses explications n’auront certainement pas satisfait la totalité des membres de l’assemblée. Il est en effet plus facile de s’arrêter au «De toute façon, le Canton a décidé de faire de nous des réserves d’Indiens» que de chercher à comprendre les tenants et les aboutissants, de surcroît toujours plus complexes, des décisions cantonales. Car le SDT ne fait pas la pluie et le beau temps en fonction de son humeur du jour. Il applique des lois et règlements que le peuple a votés, ou tout au moins leurs principes. Et c’est là que le bât blesse. Car depuis quelques années on a tendance à tout vouloir protéger. Si l’intention est louable, la multiplication des mesures qui en découle finit inévitablement par créer un imbroglio.

Deux projets en font les frais dans le Gros-de-Vaud: une réaffectation d’école en immeuble d’habitation et la construction d’une piste cyclable. Deux projets où l’on ne parle donc pas de bétonnage spéculatif, mais bien d’aller dans le sens d’un développement (un peu plus) durable.

Le problème est qu’il n’existe pas de hiérarchie globale entre les différentes mesures. Seule la Justice en crée, mais au cas par cas. La protection des surfaces agricole prime- t-elle ainsi sur l’encouragement de la mobilité douce? La production d’énergies renouvelables doit-elle passer avant la protection du paysage? Le bien-être des grenouilles et des papillons l’emporte-t-il sur la pratique sportive en plein air?

Ces questions ne sont pas nouvelles, mais elles ne cessent de se multiplier et de se diversifier, surtout dans notre coin de pays densément peuplé et ayant les moyens financiers d’y réfléchir. Le Service cantonal du développement territorial risque donc fort de rester encore un certain nombre d’années la tête de Turc des élus vaudois.