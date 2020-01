Le roi Pfister doit jouer les bâtisseurs

Une ou deux petites phrases suffisent parfois à mettre le feu aux poudres. C’est particulièrement vrai après quinze jours de vacances: en ce lundi de rentrée politique, les connaisseurs de la Berne fédérale étaient à l’affût de la moindre révélation lâchée par un ténor du Palais. Bingo avec Gerhard Pfister, qui a évoqué tout de go ses doutes quant aux chances de succès de la refonte du deuxième pilier. La solution présentée juste avant Noël par le Conseil fédéral serait bien trop onéreuse aux yeux de certains milieux économiques, estime le big boss du PDC.

Voilà une stratégie un peu curieuse de la part d’un homme qui se veut un artisan des compromis politiques. Car cette réforme de la prévoyance professionnelle, mijotée par les syndicats et l’Union patronale suisse, vient tout juste d’entrer dans une phase de consultation de trois mois. Le Conseil fédéral dira au terme de ce délai quel projet concret il met sur la table pour consolider nos retraites. Les critiques du président du PDC paraissent donc prématurées, d’autant qu’il ne les a guère documentées.

«La réforme des retraites fait penser à un château de cartes qu’il faut renforcer»

L’enjeu est majeur. Après l’échec mortifiant de Prévoyance 2020 dans les urnes en 2017, il s’agit de remettre aussi vite et intelligemment que possible l’ouvrage sur le métier. La population vieillit, les marchés financiers souffrent, les cotisations des actifs ne suffisent plus à assurer les futures rentes. À la demande du gouvernement, syndicats et grands patrons se sont entendus pour abaisser le taux de conversion – et par conséquent le montant des rentes mensuelles. Des compensations de l’ordre de 100 à 200 francs par mois sont prévues pour les retraités touchés. Suppléments que travailleurs et employeurs devront financer avec une hausse des cotisations.

Comme souvent en politique suisse, cet édifice fait penser à un château de cartes. Avant Gerhard Pfister, c’est l’USAM, la puissante faîtière des PME, qui a commencé à souffler dessus en affirmant qu’une telle réforme pénaliserait les jeunes. Une approche plus raisonnable serait de laisser une chance aux bâtisseurs de renforcer ses fondations. Et le PDC du roi Pfister doit en faire partie. Au bout du compte, c’est le peuple – rentiers et futurs rentiers – qu’il faudra convaincre.