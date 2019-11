S’attaquer à la crise des loyers trop élevés

Va-t-on parvenir à juguler définitivement la crise du logement? Les locataires et leur représentante, l’Asloca, proposent une solution simple et radicale: fixer un quota obligatoire d’appartements à loyers modérés, ou à tout le moins un soutien plus marqué des collectivités publiques.

Il est trop tôt pour débattre ici du contenu précis de cette initiative. Son dépôt a toutefois un mérite. Le ressentiment exprimé par les locataires démontre que les instruments classiques dont un État dispose pour réguler le marché immobilier sont défaillants. À l’évidence, la pénurie quasi permanente dans les grandes agglomérations fait la preuve que les incitations à investir ou la capacité à rénover le parc immobilier fonctionnent mal. Par exemple, il n’y a aucune convention légale sur comment répercuter de manière équitable les coûts d’assainissement énergétique des immeubles.

«La situation économique a été exacerbée par nos propres caisses de pension»

Le contrat de bail n’est toujours pas adapté. À l’opposé, la pléthore d’appartements jugés onéreux en périphérie est le symptôme d’investisseurs qui cherchent un rendement du capital trop élevé. La situation économique a été exacerbée par nos propres caisses de pension. Elles se sont jetées sur la construction de logements, considérés comme des placements sûrs et très lucratifs. Leur arrivée en masse dans le marché explique en partie l’explosion irrationnelle des prix de certains terrains constructibles. Dans un pays qui a connu durant une bonne décennie un accroissement démographique très important, la crise du logement était prévisible.

Elle n’a pas été anticipée. Trop d’acteurs, locataires comme propriétaires, profitent d’un marché qui dysfonctionne. Les premiers occupent des logements dont les loyers sont quasi bloqués depuis des décennies et les seconds peuvent revendiquer, faute d’une réelle concurrence dans l’offre, de prix surfaits. Corriger ces distorsions exigera beaucoup d’intelligence et de courage. Mais cela en vaut la peine car toute crise du logement pourrit le climat politique et mine les fondements du vivre-ensemble.