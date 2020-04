Sachons garder la tête froide

Dans les EMS, flottant au-dessus des rues désertes, derrière les stores baissés des magasins: il est partout. Sur les places de jeux ceinturées de rubalise, à la télé sur la barbe d’Édouard Philippe et dans la voix morne de Daniel Koch. Invisible, le virus est à la fois dehors et ici, dans mon immeuble. Je sais que je l’effleure sur les poignées de porte, ou en touchant la main-courante des escaliers. Il a très vite franchi la porte de l’appartement. Le voilà dans le journal, sur la brique de lait, et je le perçois dans ma toux matinale. Il s’est accroché à mon pull, sans doute. C’est le Horla de Maupassant, à ceci près qu’il est venu de Chine par avion et non du Brésil par bateau.

«Mes mains se couvrent d’écailles. Il faut croire que je me transforme en pangolin»

Il me suit quand je sors, et m’ordonne de rentrer, avec encore plus d’autorité qu’un Denis Froidevaux mal luné. La nuit, il ne boit pas dans mon verre d’eau, mais le fourbe s’attaque discrètement à mes flacons de solutions hydroalcooliques, dont il doit disperser le contenu je ne sais où. Oui, j’ai remarqué qu’ils se vident à vitesse grand V depuis un moment, sans que je m’en aperçoive.

Je ne reconnais plus mes mains, elles ont changé. Elles sont devenues rêches. Puis, le derme a tiré. Au début, cela ne m’a pas alarmé. J’ai l’habitude d’avoir les mains sèches avec le froid et la bise. Mais les voilà qui craquellent, se «desquament», selon la terminologie officielle des fabricants de pommade. Leur teint est grisâtre, elles saignent, formant de petites croûtes noires. Chaque articulation est douloureuse.

J’ai essayé un remède de grand-mère pioché sur le web: dormir avec un gant en coton, la main badigeonnée d’huile d’olive. Je ne dois pas en avoir mis assez. Je dois me rendre à l’évidence, mes mains se couvrent d’écailles. Il faut croire que je me transforme lentement en pangolin, dans une sorte d’immonde mutation à faire saliver David Cronenberg. Je me vois déjà m’arracher les ongles devant le miroir de la salle de bains. Ma femme me dit d’y aller mollo avec le Sterilium, ça assèche la peau et la mienne est sensible. Mais comment tenir la créature à l’écart sans cette onction, fût-elle extrême? Elle soupire.

Bon d’accord, l’heure est maintenant au déconfinement. On s’aère les poumons (à la fenêtre), on arrête de se regarder le nombril, ce n’est pas bon pour la santé mentale. Tous hypocondriaques? s’interrogeait mon collègue Ebinger dans cette colonne la semaine dernière. À d’autres! C’est pas du tout mon genre de psychoter.