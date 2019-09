Santé: attention à la gueule de bois

Champagne! Les primes d’assurance maladie du canton de Vaud vont baisser en moyenne l’année prochaine. Et comme au niveau suisse la hausse des primes est pour une fois modérée, tout le monde se livre à un numéro d’autosatisfaction. Alain Berset souligne l’intervention décisive du Conseil fédéral dans la jungle du tarif des prestations médicales. Et les médecins de la FMH mettent en avant «le travail énorme pour maîtriser les coûts».

On ne voudrait pas gâcher l’ambiance mais toutes ces déclarations magnifiques sur les décisions prises et les efforts consentis nous rappellent les propos tenus dans les années 2010-2011. Les primes baissaient… et elles sont reparties à la hausse en 2013. Pas étonnant, les coûts de la santé ont explosé. Ils étaient de 65 milliards en 2010, ils dépassent allègrement les 80 milliards aujourd’hui. Dans quelques années, ils franchiront la barre des 100 milliards. Qui freinera cet engrenage infernal qui n’est pas simplement dû au vieillissement de la population et aux progrès de la médecine?

«Dans le système de santé, tous les acteurs tirent la couverture à eux et défendent en général leurs intérêts corporatistes»

Tel Sisyphe, Alain Berset remonte la pierre des économies au sommet de la montagne des coûts. Un travail louable et nécessaire mais qui ne change pas vraiment la donne. Pour avoir une influence durable sur les coûts, il faudrait plutôt s’inspirer d’Hercule et nettoyer les écuries d’Augias. Dans le système de santé suisse, tous les acteurs tirent la couverture à eux et défendent en général leurs intérêts corporatistes au nom de l’intérêt général.

Trois mesures indispensables devraient être prises. D’abord fixer un objectif financier pour le budget de la santé. Pour l’instant, on dépense et on regarde après. Secondo, développer les réseaux intégrés de soins afin qu’il y ait un pilote et un responsable dans la chaîne médicale. Tertio, généraliser rapidement le dossier électronique du patient pour éviter les doublons et savoir qui fait quoi à quel coût. Si on continue simplement à corriger homéopathiquement les défauts du système de santé, il faudra rapidement ranger les bouteilles de champagne à la cave. Et la gueule de bois sera assurée.