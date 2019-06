Sauver Sauvabelin, pas son auberge

L’étymologie a ceci de magnifique qu’elle n’est pas tout à fait une science exacte. Quand on recherche ce que pouvait signifier Sauvabelin à ses origines, une des hypothèses est que cela faisait référence à la forêt sacrée de Belenos, dieu gaulois du soleil.

Au royaume du chef-lieu vaudois, le site qui, jusqu’au XVIIIe siècle, n’était composé que de taillis et de buissons parcourus par le bétail, est désormais au cœur d’une bataille patrimoniale. Faut-il sauver l’auberge à côté du lac, qui date de 1891? La Ville pense que non, et propose de la déconstruire et de reconnecter le lieu au plan d’eau. Avec une offre de restauration «foodtruckienne» et le développement de la pinte, à côté. Le Mouvement pour la défense de Lausanne (MDL) veut, lui, sauver le bâtiment sis au chemin des Celtes. Pour son histoire et pour ce qu’elle représente. Il pense, et 1000 pétitionnaires aussi, que le site dans son ensemble ne doit pas devenir une copie de ce qu’est devenu «Vidy». Et dans la bouche et les écrits du MDL, cela ne semble pas être un compliment.

Reste que si l’auberge a bel et bien été construite à la fin du XIXe siècle, et que les photos d’époque rappellent un charme rustique et campagnard indéniable, celle qui subsiste au XXIe siècle n’a plus rien à voir. Notamment à cause de transformations lourdes et bétonnées dans les années 70. À une époque où on se souciait bien peu de patrimoine bâti.

D’ailleurs, comme le rappelle fort bien Julien Sansonnens dans «Récit d’une ligne oubliée» disponible sur son site, s’il faut regretter une disparition, c’est plutôt celle du funiculaire qui reliait Lausanne au Signal jusqu’à la fin des années 40. Détruit parce que les Lausannois ont soudain préféré les douceurs du Léman (et de Vidy?) à la fraîcheur des bois sur le haut. On trouve d’ailleurs encore quelques vestiges du parcours, dont un restaurant vietnamien sur la place du Vallon.

Mais revenons à Sauvabelin. Oui, son lac et ses abords figurent au recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse. Et on est heureux que le site, populaire, ait retrouvé ses eaux et son allure d’après sa renaturation lourde. L’enjeu est effectivement de satisfaire à la fois familles et amoureux d’une certaine nature. Entre les aficionados du «c’était bien mieux avant» et ceux qui préfèrent céder à certaines modes, le débat peut et doit avoir lieu. Mais la verrue qu’est devenue cette auberge au fil du temps n’a rien à y faire. (24 heures)