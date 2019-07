Savourons le football féminin sans comparer

L’être humain adore comparer. C’est plus fort que lui. Il faut sans arrêt qu’il oppose une chose à une autre, sans même se demander si cette comparaison est raisonnable. Ainsi, le football féminin devrait, si l’on suit la réflexion de certains, être mis en relation directe avec celui des hommes. Mais pourquoi? Nous savons pertinemment que les spécificités physiologiques masculines et féminines sont différentes. Ce qui induit, par conséquent, des performances elles aussi bien distinctes.

Dans un grand nombre de disciplines, cela tombe sous le sens. En athlétisme, par exemple, Yelena Isinbayeva était une perchiste reconnue par toute la planète pour son talent et ses performances. Toutefois, si on confronte froidement son record du monde (5,06 m) à celui de Renaud Lavillenie (6,16 m), l’écart est abyssal. Le danger serait donc de comparer l’incomparable. Une telle ineptie renverrait à tort la formidable championne russe au rang de sportive de seconde zone.

C’est bien simple, si le résultat était le seul et unique critère, le Suisse Alex Wilson, qui vient de courir le 100 m en 10’’08, devrait effacer de nos mémoires la carrière supersonique de l’Américaine Florence Griffith-Joyner, détentrice du record féminin (10’’49) depuis plus de trente ans. Or, ce n’est évidemment pas le cas.

«On ne compare pas Federer à Serena Williams, alors cessons de le faire lorsqu’il s’agit de ballon rond»

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore remarqué, la femme est différente de l’homme. Et c’est tant mieux. On ne compare pas Federer à Serena Williams, alors cessons de le faire lorsqu’il s’agit de ballon rond.

Le football féminin a sa place dans le giron sportif, comme le démontre la Coupe du monde avec ses stades pleins à craquer et ses audiences records. Il montre une autre facette de ce sport. Ni moins bonne ni meilleure. Juste différente, avec ses forces et ses faiblesses. La puissance et les pointes de vitesse ne sont certes pas aussi élevées qu’au plus haut niveau masculin. Mais ces footballeuses nous apportent une vague de fraîcheur avec un cœur énorme et des valeurs qui nous réconcilient avec ce monde du foot, trop souvent gangrené par la corruption, les affaires douteuses et la tricherie. Alors arrêtons de comparer et savourons comme il se doit les dernières rencontres de cette Coupe du monde. (24 heures)