Soutenir les énergies propres ne suffira pas

Pour contribuer à sauver la planète, préférez-vous payer une taxe de plus ou recevoir une subvention? En regardant son porte-monnaie, difficile de pencher pour la première option. C’est pourtant celle que la communauté scientifique suisse juge la plus efficace. Et aussi, de très loin, la moins onéreuse.

Cette recommandation figure dans les conclusions d’un vaste programme de recherche dévoilé ce mardi à Berne. Contre-intuitive pour le commune des mortels, elle s’inscrit pourtant dans une certaine logique. Jusqu’ici, le soutien massif aux énergies renouvelables leur a permis de devenir compétitives. Il s’agit maintenant de passer la vitesse supérieure en mettant hors course les énergies les plus polluantes. Avec davantage de taxes, mais en prenant soin de redistribuer intelligemment les recettes aux ménages et aux entreprises.

Une telle stratégie illustre toute la difficulté qu’il y aura à réussir le virage énergétique radical – la neutralité carbone – que le Conseil fédéral vise à l’horizon 2050. C’est un fait, notre pays de cocagne a tout en main pour y parvenir: les moyens technologiques et les ressources financières. Reste à convaincre les décideurs et la population de la pertinence des efforts à fournir.

Prenez les chaudières à mazout. Bien que les alternatives propres aient fait leurs preuves, et malgré les centaines de millions de francs mis à disposition des propriétaires pour les encourager à assainir le parc immobilier, ce système de chauffage polluant équipe encore plus de la moitié des bâtiments dans tout le pays. Il faudra donc sans doute, comme le préconisent les experts, passer par une plus forte taxation des combustibles fossiles pour inciter les gens à s’en détourner.

C’est ce qui a été mis en chantier dans la révision de la loi sur le CO2, en discussion au parlement. Le prix du mazout va grimper. Cela complétera un arsenal comprenant notamment la future taxe sur les billets d’avion et une hausse du prix du carburant. Autant de mesures qui feront grincer des dents, mais qui apparaissent aujourd’hui comme un mal nécessaire. L’urgence climatique implique des sacrifices, qui seront payants.