Te voici enfin, Fête des Vignerons

À quoi reconnaît-on une Fête des Vignerons contemporaine, la première du XXIe siècle? Au nombre des polémiques, petites, grandes, justifiées ou non, qu’elle charrie. Elle est en cela le miroir de notre société du IIIe millénaire et de ceux qui, même lorsqu’ils ne savent pas forcément grand-chose d’un événement, aiment le commenter au son du cliquetis de leurs un, deux ou dix doigts avant de balancer virtuellement un post impressionniste aux quatre coins de la planète.

Avant même de commencer donc, la FeVi a eu droit à toutes sortes de critiques. Trop chère, trop ambitieuse, trop capitaliste, trop gigantesque, trop moderne. Pas assez locale, pas assez traditionnelle. La générale passée, certains trouvent le spectacle trop long, le son pas assez pur, les figurants trop nombreux.

On entend aussi que les tableaux sont empreints d’une magie onirique avec leur sol animé. Et que la musique et les chants sont aussi beaux qu’entêtants. Dans son rôle de partenaire et dans celui de sa couverture anticipée de l’événement, «24 heures» a aussi déjà eu droit à son lot de reproches. Entre ceux qui l’accusaient de ne pas dire LA vérité et ceux qui lui reprochaient d’être trop critique.

Petit-fils de tâcheron, petit-neveu de couronné, j’ai toujours eu un peu de Fête des Vignerons en moi. Il y a quelque chose de profondément mystérieux, d’anachronique, dans une tradition qui ne se célèbre que si épisodiquement. Le rédacteur en chef que je suis devenu est donc fier de son équipe qui vous raconte depuis des mois cette aventure. Et qui vous offrira d’autres pages ces prochaines semaines. Avec, au-delà du suivi quotidien, une chronique de Philippe Dubath, et David Moginier qui vous relatera ce qu’est la vigne suisse d’ailleurs lors de chaque journée cantonale.

«C’est aussi un fastueux pansement sur certaines plaies veveysannes»

Le spectacle commence véritablement ce jeudi. Et au-delà de sa qualité dont on peine à croire qu’elle ne séduira pas le plus grand nombre, c’est aussi un fastueux pansement sur certaines plaies veveysannes. L’occasion pour cette ville superbe de passer outre ses récents soubresauts politiques pour, au moins le temps d’une fin d’été, devenir la capitale rassembleuse du canton, voire de la Suisse. Longue vie à la Fête des Vignerons.