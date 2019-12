Le top du top valait bien un centre

La nouvelle, tombée au creux de l’été, est un peu passée inaperçue. Début juillet, Grégoire Courtine a été nommé professeur ordinaire à la Faculté des sciences de la vie de l’EPFL. Rebelote fin septembre, avec la nomination de Jocelyne Bloch en tant que professeure titulaire dans la même faculté. Aujourd’hui, c’est en grande pompe que l’École polytechnique, le CHUV, l’UNIL et la Fondation Defitech, de Daniel Borel, annoncent d’une même voix la création d’un centre entièrement consacré à la prouesse technologique qui a rendu le duo mondialement célèbre: une étude clinique aux frontières de la médecine, de la neurologie et de l’électronique qui permet aux paraplégiques de remarcher.

Lire aussi: [VIDEO] Totalement paraplégique, il recommence à marcher

Si l’on avait voulu les retenir sur sol vaudois, on ne s’y serait pas pris autrement. Car il n’a évidemment pas échappé à l’EPFL, qui compte le père de Logitech parmi ses célèbres alumni, que les institutions les plus prestigieuses du monde font les yeux doux au duo Courtine-Bloch depuis l’annonce fracassante des résultats de ses recherches fin 2018. Nul doute que les propositions les plus alléchantes d’autres universités de pointe ont afflué, le binôme ne s’en cache d’ailleurs pas. Mais répond qu’il se sent bien ici, ajoutant qu’il est ravi du soutien qu’il y trouve. Voilà pour la version officielle. Ils ne le diront pas, mais il faut bien comprendre qu’un tandem de ce calibre méritait au moins un centre – et des moyens, dont le montant est évidemment tenu secret – à la mesure de ses ambitions. Et elles sont immenses.

«Pas besoin d’être un scientifique de haut vol pour prendre la mesure de ce qui se passe dans le «laboratoire de la marche» du CHUV»

Pas besoin d’être un scientifique de haut vol pour prendre la mesure de ce qui se passe dans le «laboratoire de la marche» du CHUV. Entendre l’émerveillement de Georgy Froté, cloué sur un fauteuil roulant depuis près de dix ans, décrire le bonheur qu’il a à se tenir debout, le voir ensuite se lever et marcher seul a vraiment quelque chose de vertigineux.

Enfin, entendre Grégoire Courtine se projeter vers l’avenir en évoquant des électrodes implantées directement dans le cerveau qui permettraient au patient de contrôler lui-même les stimulations électriques, achève de convaincre. Un centre dédié était incontournable. Alors autant l’avoir à Lausanne, bombardée capitale mondiale de la neuroréhabilitation.