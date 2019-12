Un tragique vaudeville horloger

L’horlogerie a toujours été confrontée à des problèmes cartellaires ou monopolistiques. C’est inscrit dans les gènes de cette industrie particulière. Au début des années 80, la manufacture ETA est créée en même temps que le Swatch Group, avec la fusion de la SSIH et de l’Asuag. La crise bat son plein, le secteur subit de plein fouet la concurrence des montres à quartz et la petite Swatch en plastique n’a pas encore sauvé son monde. Il faut alors un acteur fort, une production centralisée à même de résister aux vents contraires. Ce sera donc ETA, qui sera durant plus de trois décennies le pourvoyeur principal de mouvements mécaniques.

Les années 2000, fastes, poussent alors le fondateur, Nicolas Hayek, à brandir une première fois la menace de ne plus livrer la concurrence et de réserver les calibres aux marques de son groupe. L’art du compromis bien helvétique joue à plein, et une entente est trouvée avec la Commission de la concurrence (Comco), qui oblige ETA, donc le Swatch Group, à approvisionner des marques extérieures à son périmètre, mais de manière dégressive. Après avoir atteint un pic en 2014, la branche connaît une première récession et Nick Hayek agite le même foulard rouge que son père.

«Voilà que se joue sous nos yeux la scène de l’arroseur arrosé»

Un jeu, en somme. Il s’agit de mettre la pression sur la Comco afin d’obtenir ce qu’il a toujours revendiqué, à savoir ne livrer que les clients de son choix. Rien de plus légitime pour une entreprise dans une économie de marché digne de ce nom. Or voilà que se joue sous nos yeux la scène de l’arroseur arrosé, la Comco interdisant de fait à ETA de livrer le moindre mouvement dès le 1er janvier, exception faite de certaines PME. Et ce au profit du concurrent direct, Sellita, reconduisant de ce fait la situation de monopole que l’on cherchait à abolir. En voulant régler le cas d’une entreprise, la Comco sort de son cadre et chamboule tout un secteur économique déjà mal en point.

Mais le plus déplorable, dans cette absurde partie de ping-pong, est de se dérouler au vu et au su de l’ensemble de la branche. Ces dizaines de marques et de sous-traitants qui ne savent plus s’ils auront, ou non, un moteur à installer dans leurs boîtiers en 2020.