Un village avec un budget de 10 milliards

L’État de Vaud va bien. Pour ce que l’on en sait. Mais il repose sur des bases fragiles. Ses organes de contrôle et de surveillance – indispensables à une saine démocratie – ne sont plus adaptés. «24 heures» a passé en revue la Cour des comptes, le Contrôle cantonal des finances et les commissions de surveillance du Grand Conseil. Les carences sont manifestes. C’est gênant. Il est question du contrôle de la gestion de l’argent des Vaudois.

Durant cette dernière décennie, le canton a changé de catégorie. Il compte désormais 800'000 administrés et son budget atteint les 10 milliards de francs. Pourtant, par certains aspects, il donne l’impression d’être géré comme un village de 300 habitants.

L’Exécutif cantonal a la haute main sur l’État. Ce qui n’est pas un mal en soi. Il manque juste une autorité de surveillance réellement indépendante et autonome – ces deux principes sont fondamentaux – qui soit outillée pour contrôler l’action du Conseil d’État. Pas uniquement pour valider la légalité de ses actes et ceux de l’administration. Le cadre légal est parfois lâche. Il faut aussi mettre en lumière les zones grises, rendre publiques certaines pratiques et notifier les réticences ou les refus de collaborer lors des contrôles.

«À Genève, c’est la Cour des comptes qui a dénoncé de graves dysfonctionnements»

La semaine dernière, la droite vaudoise a fait valoir son idée de la bonne gouvernance. Elle veut donner plus d’autonomie au CHUV en le plaçant sous le contrôle d’un conseil d’administration. Bon. On veut bien entretenir une poignée d’administrateurs supplémentaires, mais on serait plus rassurés si le Canton se dotait d’une véritable Cour des comptes élue par le peuple et bien pourvue en experts-réviseurs. Un organe de surveillance qui aurait accès, sans entraves, à la même qualité d’information que le Conseil d’État. Une Cour capable de mettre son nez dans le budget de 1,7 milliard du CHUV, comme dans d’autres secteurs de l’État.

À Genève, cela existe. À Genève, il y a aussi un aéroport chapeauté par un conseil d’administration. Mais c’est la Cour des comptes qui a dénoncé les graves dysfonctionnements dans le processus d’adjudication d’un marché public à Cointrin. (24 heures)