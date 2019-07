Une saison pour dissiper la méfiance

Quel paradoxe! À l’aube du championnat de Challenge League, les amateurs de football lausannois devraient pouvoir se réjouir sans retenue. La capitale vaudoise n’est-elle pas la seule ville de Suisse à présenter deux équipes en deuxième division? Avec le Lausanne-Sport, estampillé «grosse cylindrée», qui vise la promotion en Super League, et le Stade-Lausanne-Ouchy (SLO), néo-promu rafraîchissant, les trois coups donnés samedi devraient procurer une double dose d’enthousiasme. Ce n’est toutefois pas vraiment le cas. Car cette légitime excitation est étouffée par un regret et la méfiance.

Le regret est extrasportif. Il concerne le SLO, dont le style de jeu miroite comme la promesse d’un dessert inattendu. Un dessert dont le public lausannois sera privé.

En effet, c’est à Nyon, loin de ses racines, que l’équipe lausannoise jouera ses matches à domicile.

La faute aux règlements, parfois aberrants, de la Swiss Football League. Mais aussi à l’incapacité d’une ville, qui aspire au titre de capitale du sport, à mettre en valeur une aventure pourtant remarquable.

«Le LS a surtout démontré que l’argent ne protège pas d’une relégation ni n’achète une promotion»

Quant à la méfiance, elle découle des pérégrinations du LS, version Ineos. Le club phare saute à pieds joints dans le football business depuis presque deux ans. Mais jusqu’à présent, il a surtout démontré que l’argent ne protège pas d’une relégation ni n’achète une promotion. La multinationale de la pétrochimie s’est également rendu compte que les transferts onéreux – que très peu de clubs suisses peuvent se permettre – et les salaires confortables ne sont l’assurance de rien sur un terrain.

D’ailleurs, les mesures correctives n’ont pas tardé, sur fond de crise étouffée. Pour le moment, son mercato 2019 est resté timide, enveloppé dans un marketing qui vend du «changement dans la stabilité». Une manière de responsabiliser un groupe et son staff, mais aussi de garder profil bas en espérant enfin convaincre par les résultats et la manière. Pour lui-même, mais aussi pour dissiper le scepticisme ambiant. La vérité est que le LS n’a plus le choix.