Vladimir Petkovic est trop bon pour la Nati

À quoi juge-t-on un bon sélectionneur national? Selon la plus tonitruante voix du service public en charge du gazon et des crampons, certainement pas aux résultats de l’équipe qu’il coache. Mardi matin sur la RTS, partageant l’avis de «Blick», faiseur et défaiseur de rois, Joël Robert signe: «Vladimir Petkovic doit partir.»

Sur un ton fidèle au genre, dans la droite ligne vocale du regretté Eugène Saccomano, depuis Gibraltar où la Suisse venait d’assurer correctement sa qualification pour l’Euro 2020. Un rocher comme celui de Sisyphe tellement notre collègue aime à répéter, match après match depuis des années, que cet entraîneur n’est pas le bon. C’est d’ailleurs son droit.

Dans la première moitié de ces deux minutes, le chef des Sports de La Première commence d’ailleurs plutôt par expliquer pourquoi le Bosno-Suisse devrait rester. Pour la «troisième fois de suite», la «mission» est «accomplie», c’est une «réussite», «le sélectionneur qui a connu le plus de succès avec l’équipe de Suisse», «la majorité des joueurs souhaitent son maintien». Il propose «un jeu intéressant» et «ses succès valident ses choix». Ai-je vraiment besoin de continuer pour défendre le travail de Mister Petko?

«Les stades accueillant la Nati sont pleins, ses troupes le soutiennent»

Oui, parce que la suite est plus confuse. L’homme ne serait ni «fédérateur» ni «rassembleur». Ah bon? Les stades accueillant la Nati sont pleins, ses troupes le soutiennent. Sa «gestion des cas délicats» et sa «communication» ne seraient pas «irréprochables». Il doit faire référence aux cas Valon Behrami, plus en état de jouer, et Xherdan Shaqiri, hors de forme, remplaçant ou blessé. Les relations de Didier Deschamps avec Karim Benzema non plus n’ont pas été beaucoup plus diplomates sans que cela n’ait empêché les Bleus d’être champions du monde.

«On doit le voir chaque semaine dans les stades dans toutes les régions du pays au contact de ceux qui font vivre le football suisse», ajoute l’homme de radio. Je ne suis pas certain que d’assister ce dimanche à FC Chavannes-le-Chêne I contre AS Haute-Broye II sur le fort bucolique terrain Grassy (groupe 6 de 4e ligue) changera notre destin international. Il devrait aussi être «charismatique», transmettre «sa passion pour le football». Comme le populaire et volcanique Diego Maradona, qui s’auto-éjecte des bancs tous les trois mois?

Après l’été, Vladimir Petkovic ne sera sans doute plus l’entraîneur de l’équipe de Suisse. Parce qu’on – Naples peut-être – sera venu nous piquer celui qui a poussé un groupe culturellement disparate, dont la plupart des joueurs ne sont pas titulaires dans leurs grands clubs étrangers, au maximum de son potentiel.