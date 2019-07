L’étourneau très rare venu pour voir ses cousins

Un étourneau très rare a été repéré hier dans la réserve des Grangettes, à trois coups d’aile de l’arène. Bien sûr, les spécialistes, comme mon ami Lionel Maumary (auteur de la belle image ci-dessus), expliquent que si cet étourneau roselin, avec ses splendides nuances blanc rosé sur le dos et le ventre, est arrivé par ici, c’est parce qu’il s’est égaré durant sa migration.

Je te crois, Lionel, bien sûr, comme toujours, et j’accepte l’idée que ce gaillard parti d’Inde où il hiverne pour rejoindre l’Asie centrale où il niche, s’est perdu. Mais c’est un peu léger. Il y a autre chose.

Vu la publicité faite à la Fête des Vignerons depuis longtemps sur la planète entière, je suis certain qu’au printemps, en Inde, cet étourneau-là, occupé à préparer ses valises pour rejoindre les pierriers kazakhs et y pondre ses œufs comme d’habitude, a changé d’idée. Il s’est dit, je veux voir ça, je veux saluer les cousins sansonnets, dans cette ville de Suisse où enfin on nous honore.

Alors il s’est mis en route, avec son GPS naturel programmé sur Vevey. Et il est là. En principe, quand un roselin passe par la Suisse – ce qui est exceptionnel – il n’y reste pas longtemps. Celui-là, j’en suis sûr, est installé dans la région – spectacle à Vevey puis dodo aux Grangettes – jusqu’au 11 août.

La Fête terminée, il repartira, acclamé, escorté, pleuré par les superbes sansonnets costumés de l’arène, vers ses terres d’hivernage en Inde où il racontera à ses milliers de confrères roselins rassemblés autour de lui l’incroyable spectacle veveysan.

Alors eux, par battements d’ailes, enthousiastes, ils acclameront ce glorieux messager et en hommage à son périple, ils le nommeront abbé-président de leur grande famille pour vingt ans, jusqu’à la prochaine Fête, à laquelle ils comptent bien se rendre par dizaines de milliers.