Entre 100 et 300 millions pour améliorer la qualité de la vie

À Lausanne, on s’émeut pour pas grand-chose! Certains sont prêts à tout pour protéger un bosquet appelé pompeusement la forêt du Flon et à s’opposer à tout prix à des mesures évidentes d’amélioration de la qualité de l’air et de la qualité de vie au nom de la biodiversité.

De quoi parle-t-on? D’une surface de 950 m2 (soit l’équivalent d’une parcelle de 31 m par 31, ni plus ni moins) qui aurait dû être déboisée afin de permettre la construction d’un tronçon routier et laisser la place à la nouvelle ligne de tram devant relier la place de l’Europe à Renens. La forêt aurait encore compté 2814 m2 d’arbres. En contrepartie, la Ville devait fermer une partie du centre aux voitures et créer à quelques centaines de mètres de là une forêt de 1452 m2 (soit 525 m2 de plus qu’actuellement), à la Vallée de la Jeunesse, un lieu beaucoup plus propice à la balade entre les arbres.

«Les blocages des opposants vont contre la tendance actuelle de protéger le climat»

Tout ce plan, savamment équilibré, est désormais par terre, les opposants ayant su faire flancher le Conseil d’État. La forêt sera sauvée, le tram réalisé, mais pour le reste… mystère! L’absolutisme des opposants va contre la tendance actuelle de protéger le climat et de favoriser le développement des transports publics et la fluidité du trafic. Pour que les habitants de nos villes diffèrent leurs habitudes en milieu urbain, nous devons améliorer les capacités et les cadences des trams et des bus, tout en développant les réseaux et en maintenant des accès routiers.

Notre population en croissance a de grands besoins de mobilité: plus de 100'000 voyageurs par jour sont bientôt attendus sur le réseau multimodal de l’agglomération lausannoise. Pour répondre à cette attente, les investissements sont indispensables, d’autant plus si l’on souhaite fermer une partie du centre-ville aux automobiles.

Pour cette seule ligne de tram et la création d’une rampe routière Vigie-Gonin de détournement du trafic, un investissement de 367 millions est prévu par le Canton et la Confédération. Plus de 100 millions sont déjà adjugés à des entreprises faisant fonctionner notre économie régionale, pour des travaux qui embelliront et amélioreront forcément notre quotidien au centre-ville.

D’autres scénarios ont été étudiés, mais aucun ne permet d’éviter l’engorgement sans engager des dépenses disproportionnées. Aménager la rampe Vigie-Gonin en complément de la création du tram est la mesure la plus rationnelle du point de vue des coûts et la plus efficace du point de vue de la gestion du trafic. Ce projet comprend également la modification de certains carrefours. Sans cet ensemble, le trafic serait saturé au centre-ville aux heures de pointe, avec de nombreux bouchons sur les artères importantes.

Ainsi, accepter de déplacer quelques arbres pourrait bénéficier à plus de 100'000 personnes vivant à Lausanne, sans parler de toutes celles qui y transitent… À l’heure des choix, l’émotion doit parfois laisser la place au pragmatisme.