Aménagement du territoire: et le paysage?

Le 14 août 2008, un an après son lancement, le comité de l’initiative «Pour le paysage» déposait à la Chancellerie fédérale un texte muni de plus de 110'000 signatures. La proposition visait à réserver de l’espace pour l’homme et la nature en définissant plus clairement l’article constitutionnel qui régit les principes généraux de l’aménagement du territoire.

Il s’agissait de développer une urbanisation de qualité à l’intérieur du tissu bâti et de restreindre la construction dans le territoire non constructible. Une disposition très importante assortissait encore l’initiative: la surface totale des zones à bâtir ne pouvait pas être agrandie pendant vingt ans, à compter dès l’acceptation de l’initiative.

«La faune peine à se déplacer, lorsqu’elle ne se fait pas écraser sur les routes ou qu’elle se retrouve bloquée par des clôtures»

Dans le canton de Vaud, près de 6000 signatures avaient été récoltées. Ce n’est pas rien compte tenu de l’urbanisation galopante qui fragmente le paysage par des nouvelles routes, des quartiers de villas et d’autres constructions. Les cours d’eau ne peuvent pas être élargis et les inondations menacent des habitations, la faune peine à se déplacer, lorsqu’elle ne se fait pas écraser sur les routes ou qu’elle se retrouve bloquée par des clôtures qui accompagnent de nouveaux bâtiments.

De plus, les haies et bosquets se font rares autour des villages. Et, en outre, d’immenses surfaces sont encore disponibles dans les zones à bâtir pour accueillir plus d’un million d’habitants supplémentaires dans l’ensemble du pays.

Le Conseil fédéral, dans son message du 20 janvier 2010, reconnaissait que l’aménagement du territoire en Suisse n’avait pas réussi à résoudre le problème du mitage du paysage ni celui de la destruction des terres cultivables. Il estimait que, si l’initiative pouvait apporter de bonnes solutions, le moratoire sur les zones constructibles posait, en revanche, des problèmes de mise en œuvre, compte tenu des disparités régionales, puisque cela revenait à favoriser les cantons disposant de trop grandes zones constructibles comme le canton de Vaud.

Volonté populaire claire

Au final, le Conseil fédéral proposait une révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire à titre de contre-projet indirect. Et le chantier législatif fut lancé, qui aboutit à la révision de la loi. Soumis au vote populaire suite à un référendum, le texte était accepté par 63% des votants au niveau fédéral, et 56% des Vaudois.

La volonté populaire est donc claire, et a été exprimée avec conviction dans les urnes: les paysages et les terres agricoles doivent être préservés, et il faut arrêter le bétonnage à tout-va.

Le Grand Conseil vaudois débat actuellement de la loi d’application vaudoise des principes de la LAT. Espérons qu’il aura à cœur de respecter cette volonté, et de privilégier l’intérêt général à quelques intérêts particuliers. (24 heures)