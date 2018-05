Comment la BNS fait des heureux à l’Est

Doubles réjouissances ce samedi à Vevey: la section vaudoise de Patrimoine suisse remettra sa Distinction du patrimoine 2018 tant au château de l’Aile qu’à la salle del Castillo pour leur restauration remarquable. Ce sera également le lancement – pour la toute première fois dans le canton de Vaud – de la manifestation Clou rouge (lire ci-contre).

Pour l’occasion, le public pourra visiter les deux édifices. Une grande attente sera enfin comblée: des personnes s’étaient retrouvées en septembre devant les portes fermées du château de l’Aile lors des Journées du patrimoine. Le propriétaire, Bernd Grohe, avait promis d’ouvrir son édifice, mais les Monuments du canton de Vaud en avaient décidé autrement: «Le thème était l’héritage du pouvoir. Le château de l’Aile ne pouvait donc figurer cette fois dans cette opération. De plus, nous avions déjà 21 sites inscrits», expliquait à l’époque dans nos colonnes Laurent Chenu, alors conservateur cantonal.

Samedi, pour une unique fois avant que le château ne redevienne habité, le public pourra donc admirer les magnifiques parquets des salles de réception ou les éléments high-tech. «Les éléments modernes sont excessivement bien intégrés», souligne Béatrice Lovis, présidente de Patrimoine suisse, section vaudoise.

Exemple d’innovations: les parois de douche blanches sont en Corian, une résine acrylique. Les architectes du consortium AGN (Am­sler, Gagliardi et Nomad) ont développé l’intégration de la fibre optique à l’intérieur, pour rendre le panneau luminescent. «Nous nous sommes inspirés des décorations du château pour en faire une sorte de tapisserie lumineuse», explique l’architecte Marie Gétaz, de Nomad. «Les apports contemporains ont été limités aux espaces qui, historiquement, étaient déjà occupés par de telles fonctions, explique Patrimoine suisse. De sorte qu’en aucun endroit du château le mode de vie contemporain ne dérègle la distribution originelle des pièces.» Véranda servant de jardin d’hiver ou petits boudoirs dans les tourelles: la rénovation a respecté la disposition historique des pièces. «Pour certains propriétaires, il est très tentant de rajouter des salles de bains pour coller aux standards actuels, explique Marie Gétaz. Ne pas le faire démontre un grand respect. C’est cet engagement de Bernd Grohe, qui a vraiment œuvré dans le sens du patrimoine, qui est salué avant tout au travers de cette distinction. Avec Christophe Amsler et les autres architectes, nous avons surtout eu la chance de travailler dans pareilles conditions. Il a redonné au château ses lettres de noblesse: il est majestueux et tous les Veveysans en profitent.»

Deux cents personnes pourront visiter en même temps. Pour patienter dans la cour intérieure, un des artisans ayant participé au chantier expliquera son métier. D’autres seront aussi présents en différents endroits.

Réconciliation?

Comme les Monuments historiques ou Patrimoine suisse, la syndique Elina Leimgruber ne tarit pas d’éloges sur le travail de Bernd Grohe, qui a rénové le château pour 40 millions après l’avoir acheté 1 fr. symbolique. Patrimoine suisse honore aussi la salle del Castillo, contiguë. La Ville et Bernd Grohe étaient en bisbille sur le mur phonique séparant les deux édifices. Vers une réconciliation? «Il y a encore deux ou trois choses à finaliser, mais c’est en très bonne voie. Nous sommes très contents d’aller ensemble recevoir cette distinction.»

Visites publiques pour le Clou rouge,

samedi, de 12 h 30 à 17 h 30

(24 heures)