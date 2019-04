Conserver Schengen et Dublin, c’est assurer notre sécurité

La Suisse n’est pas une île! Rappelons-le, elle est à la croisée des voies économiques, touristiques et migratoires européennes. Le 19 mai, le référendum contre la révision de la loi sur les armes menace précisément la gestion coordonnée de ces voies. En effet, le vrai enjeu du scrutin réside bien plus dans les accords – Schengen et Dublin – qu’il menace que dans la seule réforme de la loi sur les armes.

Cette dernière ne porte aucune atteinte aux traditions suisses, évoquées par les opposants. La Suisse, qui a participé activement aux travaux de l’Espace Schengen, a obtenu toutes les exceptions nécessaires pour tenir compte de sa tradition de tir et des besoins de son armée. Évoquer un «diktat européen» est mensonger. Et aucun registre national des armes ne sera créé. Les militaires pourront conserver leur fusil à domicile, les tireurs sportifs recevront automatiquement une autorisation et les chasseurs ne seront pas concernés. Cette réforme ne portera donc que sur les achats d’armes semi-automatiques sans preuve d’utilisation dans une salle de tir.

En cas de refus, les conséquences seraient en revanche bien réelles: la Suisse serait exclue automatiquement de l’Espace Schengen. Les Suisses reprendraient donc les files douanières «Others» dans les aéroports en lieu et place de celles «UE/Schengen»: péjoration de notre libre circulation. Des contrôles systématiques des véhicules aux frontières seraient rétablis: bouchons supplémentaires et difficultés économiques. La Suisse devrait à nouveau délivrer ses propres visas: entrave au tourisme et retombées négatives sur notre économie locale. Moins connu du grand public, l’accès de la Suisse au système d’information Schengen (SIS) – qui permet une coopération transfrontalière des autorités de police – serait coupé: Suisse isolée. Enfin, puisque l’accord de Dublin est directement lié à celui de Schengen, notre pays ne pourrait plus collaborer en matière de politique migratoire. Il serait contraint de contrôler intégralement toutes les demandes d’asile et n’aurait plus la possibilité de renvoyer les migrants dans l’État Dublin responsable.

Les opposants font pourtant partie de milieux soucieux de sécurité, les accords Schengen et Dublin y participent grandement. À l’heure du tout globalisé, la sécurité ne fait pas exception puisque, malheureusement, la criminalité n’a plus de frontière. Imaginer que l’on puisse la gérer sans coopération est illusoire. La crise migratoire l’a aussi démontré, seul un travail en commun peut nous permettre de répondre à ces défis.

Si l’on considère que cette mise en œuvre de la directive sur les armes ne concernera que très peu de personnes, que l’UE a largement pris en compte les spécificités helvétiques et que le maintien de Schengen-Dublin est essentiel pour la mobilité, la sécurité, l’économie et le tourisme suisses, il apparaît clairement que refuser cette révision reviendrait à péjorer notre qualité de vie et les conditions-cadres de notre économie. (24 heures)