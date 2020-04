Covid-19: ne pas confondre dépistage et diagnostic

Depuis mi-mars, il ne se passe pas une journée sans que l’on puisse lire ou entendre des informations, des prises de position sur le dépistage et le diagnostic de la maladie Covid-19. Ces deux termes sont utilisés souvent de manière indifférenciée, alors qu’ils représentent deux situations médicales bien différentes.

Lorsque le frottis des fosses nasales, couplé à une analyse de laboratoire (PCR), est réalisé chez les patients qui présentent des signes/symptômes du Covid-19 (toux, fièvre…), il s’agit de poser le diagnostic de cette maladie. Il ne s’agit en aucun cas d’un test de dépistage, une intervention réservée aux personnes sans symptôme de la maladie recherchée et qui permet soit d’instaurer un traitement qui améliore le pronostic du patient (par exemple la présence de sang dans les selles afin de dépister le cancer du côlon), soit des mesures de santé publique pour protéger d’autres personnes.

Actuellement, la seule situation où ce frottis est utilisé comme test de dépistage est celle des patients qui arrivent dans un hôpital pour une intervention élective, comme une opération de prothèse de hanche. Cette personne est, a priori, sans symptôme du Covid-19 et l’on veut confirmer qu’elle ne porte pas le virus dans son corps (en l’occurrence son nez!), par exemple parce qu’elle se trouverait dans la phase initiale de la maladie, lorsque l’on est porteur, pas encore malade, mais déjà contagieux! Du moment que ces patients restent «confinés» dans un lieu – l’hôpital – dans lequel le virus ne circule pas, cette photographie (absence de virus) permet dès lors de sécuriser la prise en charge de ces patients (pas de mesure autre que le masque simple, dit chirurgical). On veut ainsi éviter de mettre, si vous me passez l’expression, le loup dans la bergerie!

À ce jour, dans le cadre de la stratégie suisse de recherche des personnes en contact avec une personne malade (stratégie du contact tracing), les scénarios ne prévoient pas de dépistage chez ces premières; le frottis ne sera réalisé que chez celles qui présentent des symptômes.

De même, les tests sérologiques dont on commence à parler et qui visent à identifier l’éventuelle présence d’anticorps contre le coronavirus ne représentent en rien un dépistage. Ils ne sont que la photographie d’une possible infection antérieure; les données scientifiques ne permettent par ailleurs actuellement pas de rassurer sur une possible immunité.

Rappeler ces différences n’est peut-être pas inutile au moment où le déconfinement se met en place et que certaines voix réclament un dépistage large, par exemple avant le retour des employés dans leur lieu de travail. Espérer monitorer la contagiosité d’une population au moyen du dépistage est un vœu pieux!

En attente de nouvelles données scientifiques et d’un vaccin, seules les mesures d’hygiène connues (distanciation sociale, lavage régulier des mains, port de masque pour certaines situations) et le contact tracing permettront de contrôler la pandémie.