Des contestations profondes remuent le monde musulman

Les musulmans sont souvent accusés d’être passifs face aux horreurs commises en leur nom. D’un ton péremptoire, on les somme de sortir de leur silence et de réviser leurs dogmes afin de se mettre au diapason du monde («24 heures» du 16 mai). Le Coran ou la modernité! Voilà le choix qu’on leur donne ou, plutôt, le chantage qu’on leur fait.

En tant que musulman, je conteste cette manière d’engager le dialogue avec la deuxième religion du monde et, surtout, cette image véhiculée depuis des siècles d’un monde oriental passif, fataliste, replié sur ses dogmes et ses certitudes mortifères issues du Coran. Rien n’est plus faux. En vérité, ceux qui connaissent le monde musulman savent qu’il est aujourd’hui en proie au doute et au questionnement. Des révisions douloureuses sont en cours.

Telles celles qui ont transformé l’Europe pour ouvrir la voie à la Renaissance et, plus tard, aux Lumières, des contestations profondes sont en train de travailler le monde musulman. Elles exigent de ceux qui prétendent le connaître un regard aiguisé et non la reproduction ad nauseam de ce débat stérile sur le Coran et ses sourates vindicatives. Oui, ce livre contient des chapitres inacceptables pour les consciences modernes. Il distingue les vrais croyants des infidèles. Il promet aux premiers la félicité et aux seconds les tourments. Il permet même de combattre les mécréants au nom de la Vérité révélée. Les deux autres religions monothéistes ont-elles fait mieux? N’est-ce pas, en réalité, le monothéisme lui-même qui a favorisé cette dérive absolutiste et totalitaire? Après tout, dans les trois religions monothéistes, on est avec Dieu ou contre lui; on lui obéit ou on est damné; on vit dans son ombre ou on ne vit pas. Pas de place au doute.

À cet égard, le Coran ne se distingue en rien de la Bible et de ses deux Testaments. Au nom de Dieu, on a aimé, tué, construit, saccagé… À chaque fois, les textes – ou plutôt leur interprétation – ont répondu aux exigences du moment. C’est dire que la vérité, la simple vérité humaine, n’est pas dans ces parchemins. Elle est ailleurs. Elle est tout entière dans ce que les hommes font du texte et dans l’effort qu’ils consentent pour le lire et l’interpréter.

Le texte ne change pas; c’est la manière de lire qui change. En fonction des besoins et des réponses que l’on attend. Averroès et Khomeyni ont lu les mêmes versets: le premier a fondé le doute qui libère; le second a propagé la certitude qui asservit. Bourguiba et Al Saoud se sont référés au même livre: le premier a osé des réformes audacieuses; le second a enfermé son pays dans un carcan étouffant. Bref, face au même livre, que de lectures et d’interprétations différentes!

En somme, à l’instar des autres croyants, le musulman ne cherche dans son Livre que des justifications à ses actes ou, dans le meilleur des cas, des réponses aux questions qui le taraudent. (24 heures)