Enseigner le changement climatique, c’est possible!

La recherche de solutions pour enseigner à distance ces dernières semaines a quelque peu relégué au second plan la question de l’enseignement du changement climatique. Permettez-moi d’y revenir, car bon nombre d’enseignantes et enseignants se demandent s’il existe des moyens didactiques adéquats. C’est désormais le cas grâce au travail réalisé par plusieurs hautes écoles pédagogiques (dont celle du canton de Vaud), l’Université de Berne et l’Association Globe dans le cadre du projet CCESO (Climate Change Education and Science Outreach)*.

«Faire émerger les représentations et le questionnement des élèves»

Le concept de formation – testé préalablement dans diverses classes du pays – couvre l’entier de la scolarité obligatoire et le niveau gymnasial. Conçu dans une perspective interdisciplinaire, il comprend une phase de démarrage visant à faire émerger les représentations et le questionnement des élèves, pour déboucher ensuite sur la définition d’une ou de plusieurs problématiques. Celles-ci sont reprises et traitées dans les phases de la séquence organisées autour de quatre grands thèmes: le système climatique, les causes des changements climatiques, les conséquences de ceux-ci et enfin la politique climatique et les mesures à mettre en œuvre dans une perspective de durabilité. Chaque séquence est en outre conclue par une synthèse générale permettant de faire le point sur les apprentissages et éventuellement de soulever de nouvelles questions.

Les auteurs insistent sur le fait que les savoirs à enseigner sont fondés scientifiquement et que les élèves doivent apprendre à les mobiliser pour agir de manière raisonnée sur le monde. C’est ainsi qu’un soin particulier a par exemple été apporté à la réalisation de schémas qui sont à la fois très rigoureux d’un point de vue scientifique et suffisamment explicites pour pouvoir être utilisés avec des élèves qui découvrent les multiples facteurs impliqués dans les phénomènes et processus climatiques et la complexité de leurs relations. Par ailleurs, une série de huit dessins originaux a été pensée et élaborée pour fonctionner à la manière d’une sorte de «fil rouge» à travers chaque séquence.

Outre le matériel didactique proprement dit, des feuillets d’information présentent de manière synthétique les savoirs à enseigner. Des commentaires sont par ailleurs proposés afin d’établir des liens avec l’environnement proche et le vécu des élèves.

Cela dit, outre un travail sur les contenus, il est attendu des enseignantes et enseignants qu’ils mettent en œuvre peu à peu une pédagogie transformatrice orientée vers l’action. Cela revient à favoriser la pédagogie de projet, le travail en extérieur, avec les acteurs locaux ou encore les ateliers prospectifs. Une formation solide est plus que jamais nécessaire**.

* Disponibles sur www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/climat ** Apprendre de la nature. La question de la durabilité dans le cadre scolaire. Donzé, T. & Girard, A. (Éd.). «Enjeux pédagogiques», numéro 33, 2019.