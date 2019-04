Et si Oin-Oin était un musulman vaudois

Pendant l’office du vendredi, l’imam s’écrie d’une voix forte: «Oh Allah Tout-Puissant et Tout-Bienveillant! Donne-nous la foi! Donne-nous l’humilité, la générosité, la tolérance! Donne-nous le repentir de nos fautes! Éloigne de nous les mauvaises pensées!» Alors, Nasr Eddin se lève et parle encore plus fort: «Oh Allah Tout-Puissant! Donne-moi des pièces d’or! Donne-moi une belle maison! Donne-moi des vierges! Donne-moi du dessert à chaque repas!» L’imam lui crie: «Tais-toi, suppôt de Satan! Tu blasphèmes! Hors d’ici!» Nasr Eddin proteste alors: «Mais pourquoi? Nous faisons pourtant la même chose, toi et moi. Chacun demande ce qu’il n’a pas!»

On peut lire cette histoire dans les recueils de bouffonneries de Nasr Eddin Hodja. Un personnage vieux de huit siècles, célèbre dans l’Empire ottoman et qui a gardé toute sa saveur. Il montre à quel point le rire est une vieille tradition dans l’islam. Ces textes courts – dans l’excellente traduction de Jean-Louis Maumoury – associent la farce et la réflexion. Et ouvrent souvent des portes vers la sagesse, un peu à la façon des blagues du jésuite Antony de Mello. On ne saurait trop recommander leur lecture, entre deux chapitres de «L’islam conquérant» de Shafique Keshavjee ou deux débats (trop) sérieux sur la reconnaissance prochaine des musulmans vaudois. Qu’il soit permis, dans l’espace libre de cette «Carte blanche», de préférer les aventures de Nasr Eddin Hodja aux querelles incessantes entre «islamophobes» et «islamogauchistes».

«La reconnaissance sera une occasion d’inscrire l’islam de chez nous dans l’ADN vaudois»

Le projet de reconnaissance d’un islam vaudois ouvrira un espace de dialogue propice pour désamorcer les tensions. L’islam vaudois existe déjà, bien sûr, vu le nombre de musulmans que compte le canton, que nous croisons tous les jours, nos voisins, nos commerçants, nos collègues de travail. La reconnaissance sera une occasion d’aller plus loin, d’inscrire l’islam de chez nous dans l’ADN vaudois, de le faire asseoir au carnotzet pour échanger de bonnes histoires. On pourra peut-être boire un verre, sachant que la religion réprime l’ivresse plutôt que l’alcool. Il faut imaginer Oin-Oin en musulman vaudois. Bienvenue à Nasr Eddin Oin-Oin.

Un salutaire petit livre, qui paraît ces jours, intitulé «Éloge de l’irrévérence», publie les plaidoiries des avocats Richard Malka et Georges Kiejman dans le «procès des caricatures» contre «Charlie Hebdo». C’était en 2007, au Tribunal de grande instance de Paris. Des textes précieux pour nous faire comprendre que nous avons un intérêt commun au rire. «Comment expliquer à quelqu’un qu’on blesse qu’on le fait, d’une certaine manière, pour son bien?» demandait Georges Kiejman. «Comment vous convaincre, les uns et les autres, que, d’une part, nous vous aimons beaucoup, que le combat que nous menons devrait vous aider, un jour, à réformer une maison dans laquelle vous ne semblez pas avoir beaucoup d’autorité?» Cela visait les partisans de la censure. C’était huit ans avant les attentats horribles qui ont frappé Paris, commis par des criminels, usurpateurs de la foi.

Allez, une dernière de Nasr Eddin Oin-Oin pour la route! En pleine montagne et par une chaleur torride, Nasr Eddin rencontre un homme qui voyage à pied avec son bâton et son balluchon. Il lui demande où il se rend. «Comme tout bon musulman, je vais à la Mecque, tourner autour de la Kaaba et lapider Satan», dit le pèlerin. «Écoute l’ami, tourne autour de moi et jette-moi des pierres si tu en as envie. Ça reviendra au même et tu t’épargneras ainsi beaucoup d’argent et de fatigue.» (24 Heures)