Faire face aux dépenses pour les soins de santé

Les dépenses consenties pour l’assurance maladie sont trop importantes en Suisse. Fait étonnant, ce diagnostic est partagé par l’ensemble des faîtières des associations concernées.

Bien évidemment, ces acteurs divergent sur les raisons de cette situation. Chaque corporation voit dans les pratiques des autres les sources de ces dépenses exagérées. Pour les médecins, ce sont les assureurs; pour ces derniers ce sont les fabricants de médicaments, les pharmaciens, qui sont à l’origine du problème, etc. Les patients porteraient une lourde responsabilité, aux yeux des autres acteurs.

Les Suisses consacrent plus de 80 milliards à soigner leur santé. En proportion du PIB, notre pays est dans le peloton de tête des nations développées. Est-ce beaucoup? Sur la base de quels arguments fonder le jugement? Différents indicateurs permettent de répondre, au moins partiellement, à ces questions. Le système suisse de soins assure des prestations de qualité, mais quel est son impact sur l’état de santé général de la population? Les réponses sont d’autant plus floues que cette information est complexe à obtenir et ne dépend pas principalement des services de soins.

Notre système de maintien de la santé coûte cher, reconnaît l’ensemble des professionnels. Ce constat met en lumière une situation paradoxale: ces dépenses, en grande partie collectivisées, sont la source de revenus de nombreuses personnes, institutions, etc. En bref, les milieux qui assurent leur gagne-pain par ces dépenses socialisées concèdent que les coûts engendrés sont trop élevés.

«Demander à l’ensemble des parties concernées de faire des propositions d’amélioration, en particulier en termes d’économies»

Dans ces circonstances et face à un pouvoir politique éclaté, et qui ne se donne pas les moyens d’agir face aux pressions des prestataires de services et des bailleurs de fonds, une des issues possibles est de demander à l’ensemble des parties concernées de faire des propositions d’amélioration, en particulier en termes d’économies possibles, dans leur propre secteur d’engagement.

Ainsi, les médecins se devraient d’apporter des solutions, non pas en mettant les assureurs sous pression, mais en interrogeant les prestations qu’ils assurent en tant que corporation, avec des objectifs chiffrés par seuil.

L’exercice tenté par l’ancien médecin cantonal bernois Jan von Overbeck, dans «24 heures» du 19 août, ouvre la voie à cet exercice d’introspection disciplinaire. Contrastant l’opinion habituelle, il constate qu’il y a trop de médecins. Le nombre de généralistes est certes insuffisant. Mais les spécialistes, à ses yeux, sont trop nombreux.

Dans notre système libéral, l’établissement de tels constats devrait être de la responsabilité des corps de professionnels, habilités eux aussi à proposer les remèdes pertinents. L’exercice pourrait s’avérer complexe, mais salutaire!