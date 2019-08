Fixer un objectif zéro carbone ne suffira pas

Comme d’autres se jurent de faire du sport dès la rentrée, le Conseil fédéral a décidé cette semaine de mettre les bouchées doubles dans la lutte contre le réchauffement climatique. L’objectif annoncé est ambitieux: atteindre la neutralité carbone en 2050 au plus tard. Nos émissions nettes de gaz à effet de serre devront donc être réduites à zéro dans trente ans. Sachant que la Suisse ne s’était engagée jusqu’ici qu’à diminuer de moitié ses rejets polluants d’ici à 2030, on peut parler d’un renforcement spectaculaire.

À première vue, on n’est pas loin du but principal de l’initiative populaire dite «Pour les glaciers», qui rêve aussi d’un pays neutre en termes de rejets de carbone. Et qui entend inscrire l’échéance de 2050 dans la Constitution. Ce texte, jugé farfelu lors de son lancement l’an dernier, a indiscutablement gagné en popularité – et en crédibilité – avec la prise de conscience de l’urgence climatique. Pour preuve, les initiants ont franchi en quatre mois seulement la barre fatidique des 100'000 signatures (le décompte le plus récent fait état de 103'556 paraphes). Voir un gouvernement dominé par la droite soutenir un objectif similaire n’a rien d’anodin.

«Passer de la bonne résolution aux actes ne sera pas une sinécure»

Cependant, passer de la bonne résolution aux actes ne sera pas une sinécure. Simonetta Sommaruga, ministre de l’Environnement, n’a pas dit grand-chose de concret quant aux mesures à mettre en œuvre. Tout au plus sait-on qu’elles toucheront tous les secteurs dégageant des gaz nocifs: industrie, transports, bâtiments, agriculture. Un plan précis sera présenté en fin d’année, promet le gouvernement, sans doute impatient de connaître la composition du parlement à l’issue des élections d’octobre.

Ce flou artistique n’empêche pas les critiques. Y compris parmi les plus farouches défenseurs de la cause climatique. N’allez pas imaginer que les auteurs de l’initiative «Pour les glaciers» s’effaceront facilement devant les bonnes intentions du Conseil fédéral. Ils se demandent déjà si les émissions de CO2 dues à l’aviation internationale seront incluses dans le zéro carbone. Ils protestent contre la possibilité de continuer à compenser à l’étranger des rejets polluants 100% suisses. Surtout, ils observent que le Conseil fédéral esquive leur revendication la plus radicale: plus aucun carburant ni combustible fossile ne devra être mis en circulation en Suisse à partir de 2050, à moins que des puits de carbone ne permettent d’en neutraliser les effets.

Rendez-vous sous la Coupole fédérale

On aura un aperçu des débats à venir le mois prochain, sous la Coupole fédérale. Le Conseil des États examinera la révision de la loi sur le CO2 censée agir jusqu’en 2030, notamment au moyen de taxes incitatives dévolues à la transition énergétique. Certains sortiront l’artillerie lourde pour saborder de telles velléités. L’UDC, dont le chef de file Albert Rösti préside la faîtière nationale des négociants en combustibles, parle sans détour «d’un vaste système d’arnaque fiscale». L’automne sera chaud.