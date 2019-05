«Il est temps que les musulmans sortent de leur silence», a exigé le théologien Daniel Marguerat («24 heures» du 16 mai 2019). N’aurait-il pas vu nos nombreux rassemblements contre la violence, contre les attentats en France, contre la situation des chrétiens et des Yézidis en Irak, contre l’attentat au Sri Lanka et j’en passe?

N’aurait-il pas vu notre engagement, depuis vingt ans, pour le dialogue interreligieux dans le canton de Vaud, en participant à la création de L’Arzilier, la Maison du dialogue, au groupement Musulmans et chrétiens pour le dialogue et l’amitié, ou à la nouvelle plateforme interreligieuse vaudoise?

N’aurait-il pas vu notre engagement contre la radicalisation et notre coopération avec les autorités à cet égard? N’aurait-il pas vu nos interminables prises de position publiques contre toute sorte de violence et pour la paix?

N’aurait-il pas vu notre papier de position et notre signature de la déclaration liminaire avec les autorités qui exigent un engagement sans faille pour la paix et le renforcement des libertés? Nous sommes tout sauf silencieux sur ces sujets, mais peut-être ne nous a-t-il pas entendus? Difficile à croire pour un ancien doyen de la Faculté de théologie de Lausanne.

Le véritable problème s’exprime probablement à travers son interrogation suivante: «Que se passerait-il si ces mêmes communautés non seulement se taisaient devant le prochain attentat islamique, mais légitimaient leur violence au nom d’Allah?» Nous bénéficions donc de la présomption de culpabilité. Quoi que nous fassions, quoi que nous déclarions, certains ne vont pas nous croire. Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si nous ne devions avoir qu’une seule exigence, ce serait d’être jugé sur faits et sur paroles.

M. Marguerat qualifie les réactions au livre de M. Keshavjee, «L’Islam conquérant», de «lynchage organisé». À mon avis, ces critiques sont mesurées et justifiées au vu de la violence véhiculée par l’auteur. En voici trois exemples. 1: «Il est devenu un lieu commun de différencier islam et islamisme, le premier étant respectable, car apolitique, tolérant et pacifique, le second étant problématique, car politique, radical et polémique. Rien dans les textes normatifs de l’islam ni dans son histoire effective ne justifie une telle opposition» (p. 61). 2: «Une étude sereine de l’histoire peut pousser à la conclusion suivante: la Première Guerre mondiale n’a pas commencé en 1914, mais en 630, quand Mohamed envoya ses troupes à la conquête des autres empires. Et cette guerre ne s’est jamais arrêtée depuis» (p. 130). 3: Un passage du Nouveau Testament, «Voilà l’antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils», cité après avoir rappelé avec insistance que les musulmans nient la Trinité et donc le Père et le Fils (p. 176).

Défendre ce livre, c’est défendre des thèses complotistes. Toute critique est bienvenue, il suffit qu’elle soit objective et argumentée. (24 heures)