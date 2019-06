Imaginer nos futurs

«Tant de choses planent dans l’air, d’où notre vertige», c’est le très beau titre de la nouvelle exposition du photographe Yann Mingard au Musée de l’Élysée de Lausanne. Par un croisement de recherche documentaire et de créations photographiques, il invite à réfléchir à la dégradation de notre planète provoquée par l’homme de façon accélérée depuis le début de la révolution industrielle.

À la fin de l’exposition, il nous conseille de (re)lire «Frankenstein», roman écrit à cette même époque, il y a deux cents ans, au bord du lac Léman, par la jeune Mary Shelley qui racontait déjà la création par la science du monstre qui allait lui échapper.

Avec le metteur en scène et comédien Alain Borek, dans son étonnant spectacle interactif «L’espace et nous» récemment présenté au Théâtre 2.21, nous sommes en 2020, après la catastrophe. Il propose au public, un petit groupe de survivants de l’espèce humaine, de quitter la Terre pour tout recommencer sur une autre planète. Dans ce jeu de rôle théâtral, nous devions collectivement imaginer quelle société réinventer, comment s’organiser et qu’emporter de notre ancien monde, notamment quel livre, quel film.

Les inquiétudes face à notre avenir et l’expression d’un besoin de changement profond et rapide de notre société et de notre manière de vivre s’entendent aussi dans les rues de Lausanne. Depuis des mois, entraînées par la forte mobilisation des jeunes générations, les journées de grève du climat ou les actions plus radicales du mouvement Extinction Rebellion alertent et interpellent les pouvoirs politiques et économiques pour qu’ils changent urgemment de paradigme. Lausanne sera d’ailleurs, du 5 au 9 août prochain, la capitale européenne de la grève climatique, car s’y rencontreront toutes les sections européennes de ce mouvement.

On peut également entendre dans la grande mobilisation pour la grève féministe du 14 juin un appel à un autre changement profond de notre société occidentale pour la sortir de l’organisation sociale patriarcale autour de laquelle elle s’est toujours développée.

«Un moment passionnant, même si nous ne savons pas exactement quel visage aura notre avenir»

Ces créations artistiques et ces manifestations nous font sentir que nous sommes en train de changer d’époque. C’est un moment passionnant, même si nous ne savons pas exactement quel visage aura notre avenir, si nous n’allons que vers le pire ou si nous serons capables d’inventer un monde meilleur pour toutes et tous.

Pour imaginer ce futur ou plutôt les futurs possibles, il faut croiser les connaissances et les prévisions scientifiques avec les recherches de différentes disciplines pour comprendre les conséquences environnementales, sociales et politiques de ces évolutions, mais aussi recourir à la fiction et à l’art pour imaginer et partager des scénarios possibles.

C’est pour cela que nous avons invité au Théâtre Vidy-Lausanne Dominique Bourg, philosophe de l’écologie et professeur à l’Université de Lausanne. Dans son dernier livre, «Une nouvelle Terre», après avoir fait le constat que l’humanité est réellement menacée, il invite à dépasser nos cadres de vie et de pensée actuels pour retrouver un lien fort à la nature ainsi qu’au vivant, et construire une nouvelle façon de vivre ensemble sur la Terre.

Avec lui, la Fondation Zoein et le Centre de durabilité de l’Université de Lausanne, nous allons proposer au théâtre un cycle de rencontres et de discussions entre chercheuses, chercheurs, artistes et toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, pour fabriquer ensemble des imaginaires du futur. (24 heures)