Journée noire pour la Terre

Si j’ai bien compris, jeudi dernier, les Américains fêtaient Thanksgiving. En gros, c’est un jeudi férié aux États-Unis et les gens se réunissent autour d’une dinde pour remercier la providence de tout ce qu’ils ont reçu durant l’année. Gâtés et reconnaissants, ils n’ont apparemment pas reçu assez car dès le lendemain, les voilà à se ruer dans les magasins pour acheter tout un tas de choses aussi inutiles que bon marché. Il est en effet bien connu que lorsque les prix sont cassés on a follement besoin d’un fouet de cuisine cinq vitesses, d’un deuxième porte-parapluies, d’une veste plus chaude que celle achetée l’an dernier et d’une radio qui peut aller sous la douche.

Bref, ce Black Friday porte bien son nom. Non seulement, les magasins étasuniens sont noirs de monde, mais c’est surtout une journée noire pour la planète. On a beau constater que la Terre ne tourne plus très rond, que les glaciers fondent comme un cornet de crème glacée dans les mains d’un enfant, que le CO2 s’accumule dans l’atmosphère plus vite que les nappes phréatiques ne se remplissent: on s’en fiche. Si c’est soldé, on se précipite, on consomme quitte à gaspiller.

Notre région n’échappe pas à cet engouement pour le vendredi noir. Tout le monde s’y met. Des magasins de vêtements, aux garagistes, en passant par les opérateurs téléphoniques et même les pharmacies. En cette période hivernale, j’espère que les rabais portent sur les pastilles pour la gorge et non pas sur les crèmes solaires. J’ai reçu, en l’espace de 24 heures, plus d’une dizaine de courriels (non sollicités) pour me proposer de payer moins cher tout un tas de choses dont je n’ai absolument pas besoin.

Et lorsque je me suis dit que j’allais moi aussi profiter de cette journée à prix cassé pour m’acheter le vélo elliptique dont j’ai besoin (pour remplacer celui acheté en 2007 et qui commence à se déglinguer de partout), j’ai constaté avec désarroi que le rabais proposé en ce vendredi particulier, sur le modèle que je lorgne depuis un moment, était exactement le même que celui annoncé il y a deux mois déjà. Je me suis donc abstenue de passer pour la dinde du lendemain de Thanksgiving. Je vais attendre bien sagement que Noël passe et que les magasins se mettent à brader à nouveau ce qu’ils n’ont pu écouler ni en novembre ni en décembre. J’ose espérer que les soldes proposées en janvier seront plus intéressantes que les faux rabais affichés en cette fin novembre.

J’ai en effet bon espoir de payer moins cher tout un tas de vêtements et d’objets vu qu’en janvier, ils seront vendus «SALE». C’est du propre! (24 heures)