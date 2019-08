L’Amazonie, c’est pas la Sibérie, c’est Notre-Dame de Paris

On a failli s’ennuyer cet été. Ni attentat, ni catastrophe aérienne. Que des canicules et des incendies en cascade. J’oubliais, un crash, celui d’un engin bombardier d’eau qui tentait d’éteindre un sinistre à Générac, dans le Gard, début août. Bilan: un mort. Le pilote. Et 900 hectares partis en fumée. Moins d’un dixième de ce qui a été réduit en cendres sur l’île espagnole de Grande Canarie où il a fallu évacuer plusieurs milliers d’habitants et obliger quelques touristes à écourter leurs congés payés. Juste de quoi alimenter une fin de journal télévisé avec le témoignage de voyageurs tout cramoisis, peu enclins à lâcher leur mojito et leur transat pour un écran de nuage passager.

Plus de 70'000 hectares de massifs forestiers ont brûlé cette année en Espagne. Des centaines de milliers en Alaska et au Groenland, 13 millions en Sibérie. Dans le reste de l’actualité, rien à signaler. Une Italie à la dérive, des migrants noyés, des menaces de Brexit dur et un G7 potentiellement explosif qui n’a pas fait de blessés. Une fois n’est pas coutume. Pendant qu’on piétinait la biodiversité pour ne pas louper un cliché, qu’on participait à l’expulsion des habitants du centre de Lisbonne pour louer un logement bon marché et qu’on asphyxiait Venise pour combler nos envies de croisière, l’agitation se déroulait loin de chez nous. À Hong Kong, au Cachemire ou encore à Moscou.Du moins c’est ce qu’on pensait.

Jusqu’au 19 août. Jour où la mégapole brésilienne de São Paulo s’est vue plongée dans le noir en pleine après-midi, prise au piège d’une épaisse fumée provenant des flammes qui ravagent le poumon de la Terre. Cette scène apocalyptique nous a brusquement sortis de la torpeur de l’été. Les médias du monde entier se sont réveillés. La planète s’est embrasée. Le sort de notre plus vaste forêt primaire a même fait irruption sur l’autel de la grand-messe diplomatique qui se tenait à Biarritz.

«L’Amazonie, c’est notre cathédrale universelle de la biodiversité»

Déjà 500'000 hectares de jungle consumés. D’accord, on est loin des centaines de milliers de km2 de taïga carbonisés en Russie. Mais l’Amazonie, c’est pas Grande Canarie et encore moins la Sibérie, c’est tout un symbole, c’est «notre cathédrale universelle de la biodiversité», selon les termes du photographe écologiste Yann Arthus-Bertrand. L’Amazonie, c’est Notre-Dame de Paris. Un joyau qu’il faut surveiller comme le lait sur le feu. Un trésor qu’aucune promesse de dons ne pourra refaire briller.

Cinq millions de dollars de la part de Leonardo DiCaprio, 10 millions d’euros du côté du groupe LVMH, 11 millions pour Boris Johnson pressé de tisser des liens outre-Atlantique, 20 millions promis par le G7 pour qu’on garde en tête l’image d’un sommet qui a fait un geste pour le climat. Et un Jair Bolsonaro qui minaude. Qui dit mieux?

Ça sent la rentrée. Ces incendies ont commencé début juillet, en pleine période d’oisiveté. Pas le 19 août. Hélas, la nature a trinqué. À défaut d’être fortunée et de savoir prier, je vais me servir un mojito, histoire de célébrer la fin de la parenthèse de l’été.