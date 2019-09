L’UDC en tête pour l’apéritif, en queue pour la manif!

Le quotidien «Blick» a relaté l’anecdote: lors de la course d’école des parlementaires fédéraux, en juin, le premier verre d’alcool servi fut pour l’UDC à 12 h 27 et le dernier… pour les Verts à 18 h! On constate ainsi que certains sont pressés de s’engager dans la vie festive, un verre à la main, alors que d’autres attendent patiemment l’heure du succès.

Celui des formations écologiques aux élections d’octobre ne fait vraisemblablement pas de doute après que l’urgence climatique est devenue la préoccupation d’une large partie de la population, des jeunes en premier lieu. Ces derniers doivent être remerciés et félicités pour leur prise de conscience, leur action courageuse et leur enthousiasme! Tant de scientifiques et d’observateurs, dont certains du monde de la terre, ont évalué de longue date les phénomènes de dérèglements climatiques qui ne sont ni anecdotiques ni cycliques. Qui les a vraiment entendus? À la vague d’enthousiasme juvénile, il s’agit de répondre et de ne pas décevoir.

Démarche identique pour le thème de l’égalité entre femmes et hommes, en pleine lumière à son tour. Les manifestations couronnées d’un immense succès ont été critiquées par des hommes (et quelques femmes) du même parti d’extrême droite au prétexte qu’elles seraient excessives. Leur alternative relevait, comme toujours, du bon vouloir individuel.

Que penser des efforts que feront les entreprises du secteur privé, elles qui ont tant de mal à offrir des salaires égaux et à accorder enfin aux pères un congé digne de notre époque? Pourquoi a-t-on tant de peine dans notre pays prospère à faire non seulement de réels progrès environnementaux et sociaux, mais tout simplement à faire respecter la Constitution et les lois?

On a vu à Genève le magistrat Mauro Poggia suspendre le travail sur un chantier au motif que la loi sur la concurrence n’était pas respectée. Parfait! Qu’attend-on pour agir et sévir au plan fédéral? Des élus respectueux des institutions et un brin audacieux! L’UDC a fait distribuer à grands frais un journal de 8 pages à tous les ménages! Avec un discours hyperrabâché sur la peur de l’étranger, du migrant, responsables de tous les maux. Rien à attendre comme autre discours de ce côté de l’échiquier politique. Les programmes verdissent en approche électorale, à l’image de celui du Parti radical, qu’on a vu tout sauf sérieusement préoccupé de protection de l’environnement jusqu’ici. On peut émettre le vœu que chacun des citoyens et des si nombreux manifestants suive attentivement les votes des parlementaires élus ou candidats aux prochaines élections fédérales lorsqu’il (elle) accordera son suffrage. Les médias et les réseaux sociaux pratiquent une transparence utile pour connaître les votes des élu·e·s. Une majorité de droite UDC/radicale n’a que trop dicté sa loi aux Chambres lors de cette dernière législature. Il y a urgence que des élus comprennent que la politique est affaire sérieuse et qu’elle ne se fait pas un verre à la main.